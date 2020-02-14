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      ОПУ будет судиться со "Схемами" из-за сообщения о "встрече" Зеленского и Патрушева

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      Зеленский нколи не встречался с Патрушевым, – Офис Президента / ukrinform.ua

      Офис Президента Украины заявляет, что Владимир Зеленский никогда не встречался с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Мол, изложенная в расследовании "Схем" информация об их встрече в Омане не соответствует действительности.

      Обнародование выводов, основанных не на фактах или показаниях, а на домыслах и сведениях из каких-то тайных "источников", стоит расценивать как манипуляцию общественным мнением, заявили в офисе Президента.

      К слову: Зеленский и Патрушев никогда не встречались и не говорили, – пресс-секретарь президента

      Когда такую манипуляцию осуществляют в соцсетях анонимные аккаунты в рамках информационных операций агрессора против Украины, это еще можно объяснить логикой гибридной войны. И когда так же поступают украинские журналисты – это выходит за пределы представлений о свободной журналистике как таковую,
      – заявили в ОПУ.

      Поэтому там отметили, что ожидают от журналистов "Схем" опровержения "недостоверных" сведений и предположений, которые были сделаны на их основе.

      Кроме того, в Офисе Президента заявили, что подают в суд с иском, в котором потребуют опровергнуть информацию, а также ждут извинений.

      "Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя – телеканал "UA: Первый" на распространение в его эфире недостоверной информации, которая является откровенной манипуляцией общественным сознанием", – заявили в Офисе Президента.

      Что известно о расследовании "Схем"?
      Журналисты-расследователи программы "Схемы" рассказали, что во время визита Зеленского в Оман туда прилетал Николай Патрушев, которого называют вторым после Владимира Путина, человеком в России.

      По информации журналистов, российский чиновник прилетел тем же чартерным самолетом, который через сутки доставил Зеленского из столицы Омана Маската в Киев.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Владимир Зеленский Президент Украины Офіс Президента
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