ОПУ будет судиться со "Схемами" из-за сообщения о "встрече" Зеленского и Патрушева

Офис Президента Украины заявляет, что Владимир Зеленский никогда не встречался с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Мол, изложенная в расследовании "Схем" информация об их встрече в Омане не соответствует действительности.

Обнародование выводов, основанных не на фактах или показаниях, а на домыслах и сведениях из каких-то тайных "источников", стоит расценивать как манипуляцию общественным мнением, заявили в офисе Президента.

К слову: Зеленский и Патрушев никогда не встречались и не говорили, – пресс-секретарь президента

Когда такую манипуляцию осуществляют в соцсетях анонимные аккаунты в рамках информационных операций агрессора против Украины, это еще можно объяснить логикой гибридной войны. И когда так же поступают украинские журналисты – это выходит за пределы представлений о свободной журналистике как таковую,

– заявили в ОПУ.

Поэтому там отметили, что ожидают от журналистов "Схем" опровержения "недостоверных" сведений и предположений, которые были сделаны на их основе.

Кроме того, в Офисе Президента заявили, что подают в суд с иском, в котором потребуют опровергнуть информацию, а также ждут извинений.

"Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя – телеканал "UA: Первый" на распространение в его эфире недостоверной информации, которая является откровенной манипуляцией общественным сознанием", – заявили в Офисе Президента.

Что известно о расследовании "Схем"?

Журналисты-расследователи программы "Схемы" рассказали, что во время визита Зеленского в Оман туда прилетал Николай Патрушев, которого называют вторым после Владимира Путина, человеком в России.



По информации журналистов, российский чиновник прилетел тем же чартерным самолетом, который через сутки доставил Зеленского из столицы Омана Маската в Киев.