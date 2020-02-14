Зеленский и Путин провели телефонный разговор: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом РФ Владимиром Путиным 14 февраля. Они говорили о выполнении договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандском формате, который состоялся 9 декабря 2019 года в Париже.

Также президенты обсудили подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки", сообщили в Офисе Президента.

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Не обошли вниманием и тему освобождения содержащихся украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в России. Наконец президенты согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске, чтобы реализовать достигнутые договоренности.

Предыдущая встреча в нормандском формате состоялась 9 января в Париже. Это первая встреча с 2016 года, когда лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров.



О чем договорились в Париже 9 декабря / Инфографика 24 канала

Справка: следующая встреча "нормандской четверки" запланирована на апрель.

К слову, первый телефонный разговор лидеры стран провели 11 июля. С тех пор они говорили еще как минимум 4 раза. Тогда политики также обсуждали встречу в "нормандском формате", обмен пленными и освобождение украинских моряков.