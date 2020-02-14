16:25
14 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин мстит подводникам. Антикоронавирусные российские роботы
      Вєсті Кремля
      00:00, сегодня
      Вести. UA: Сладкая парочка Тимошенко и Медведчук. Полная непруха Богдана
      Вєсті.UA
      22:06, 13 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Зеленский и Путин провели телефонный разговор: о чем говорили

      259 Читати новину українською
      Президент Украины Владимир Зеленский и Президент РФ Владимир Путин / 1news.com.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом РФ Владимиром Путиным 14 февраля. Они говорили о выполнении договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандском формате, который состоялся 9 декабря 2019 года в Париже.

      Также президенты обсудили подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки", сообщили в Офисе Президента.

      Важно! ОПУ будет судиться со "Схемами" из-за сообщения о "встрече" Зеленского и Патрушева

      Не обошли вниманием и тему освобождения содержащихся украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в России. Наконец президенты согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске, чтобы реализовать достигнутые договоренности.

      Предыдущая встреча в нормандском формате состоялась 9 января в Париже. Это первая встреча с 2016 года, когда лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров.


      О чем договорились в Париже 9 декабря / Инфографика 24 канала

      Справка: следующая встреча "нормандской четверки" запланирована на апрель.

      К слову, первый телефонный разговор лидеры стран провели 11 июля. С тех пор они говорили еще как минимум 4 раза. Тогда политики также обсуждали встречу в "нормандском формате", обмен пленными и освобождение украинских моряков.

      Почему болит грудь у женщин: основные причины
      сегодня
      17934
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Владимир Зеленский Нормандский формат Владимир Путин
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:20 Романтический ужин на двоих: идея меню на День святого Валентина
      Євген Клопотенко 9
      сегодня , 14:00 Свободу Константину Котову!
      Олег Сенцов 25
      сегодня , 13:12 Цена на нефть WTI рекордно снизилась: какие могут быть последствия
      Тетяна Панасюк 1738
      сегодня , 13:53 Сколько стоит обслуживание принтера
      Віктор Терешков 42
      сегодня , 12:00 Что есть любовь на самом деле: 10 основных признаков
      Наталія Кадя 254
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук