В ДТП в Псковской области погибли восемь украинцев
Восемь украинцев погибли в ДТП, которое случилось в ночь на 13 февраля в Псковской области России – микроавтобус столкнулся с грузовиком. По предварительной информации, погибшие возвращались с заработков из Санкт-Петербурга в Киев.
В смертельное ДТП попали грузовик "Вольво" с белорусскими номерами и частный микроавтобус "Мерседес" с украинской регистрацией. О деталях рассказали в телеграмм-канале MASH и государственном информагентстве России ТАСС.
Напомним, только 9 февраля в ДТП под Воронежем в России погибли трое украинских заробитчан
О самой аварии пока известно следующее:
- Погибли 7 пассажиров и водитель автобуса, все – граждане Украины.
- Украинцы якобы возвращались с заработков из Санкт-Петербурга в Киев.
- Единственный уцелевший пассажир "Мерседеса" – Михаил Зеленчук из Украины (он в больнице в состоянии средней тяжести).
- Водителя фуры из Беларуси также с травмами доставили в больницу города Великие Луки.
- Тела погибших пытаются достать из разбитого микроавтобуса.
О причине аварии:
- По предварительной информации, водитель украинского микроавтобуса не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с фурой.
Фото с места аварии (телеграмм канал MASH, 18+):
Разбитый микроавтобус / Фото MASH
Фура, которая привела к смерти 8 украинцев / Фото MASH
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