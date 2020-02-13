В ДТП в Псковской области погибли восемь украинцев

Восемь украинцев погибли в ДТП, которое случилось в ночь на 13 февраля в Псковской области России – микроавтобус столкнулся с грузовиком. По предварительной информации, погибшие возвращались с заработков из Санкт-Петербурга в Киев.

В смертельное ДТП попали грузовик "Вольво" с белорусскими номерами и частный микроавтобус "Мерседес" с украинской регистрацией. О деталях рассказали в телеграмм-канале MASH и государственном информагентстве России ТАСС .

Напомним, только 9 февраля в ДТП под Воронежем в России погибли трое украинских заробитчан

О самой аварии пока известно следующее:

Погибли 7 пассажиров и водитель автобуса, все – граждане Украины.

Украинцы якобы возвращались с заработков из Санкт-Петербурга в Киев.

Единственный уцелевший пассажир "Мерседеса" – Михаил Зеленчук из Украины (он в больнице в состоянии средней тяжести).

Водителя фуры из Беларуси также с травмами доставили в больницу города Великие Луки.

Тела погибших пытаются достать из разбитого микроавтобуса.

О причине аварии:

По предварительной информации, водитель украинского микроавтобуса не рассчитал дистанцию ​​при обгоне и столкнулся с фурой.

Фото с места аварии (телеграмм канал MASH, 18 + ):



Разбитый микроавтобус / Фото MASH



Фура, которая привела к смерти 8 украинцев / Фото MASH