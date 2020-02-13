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      В ДТП в Псковской области погибли восемь украинцев

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      8 украинцев погибли в ДТП в России / ТАСС

      Восемь украинцев погибли в ДТП, которое случилось в ночь на 13 февраля в Псковской области России – микроавтобус столкнулся с грузовиком. По предварительной информации, погибшие возвращались с заработков из Санкт-Петербурга в Киев.

      В смертельное ДТП попали грузовик "Вольво" с белорусскими номерами и частный микроавтобус "Мерседес" с украинской регистрацией. О деталях рассказали в телеграмм-канале MASH и государственном информагентстве России ТАСС

      Напомним, только 9 февраля в ДТП под Воронежем в России погибли трое украинских заробитчан

      О самой аварии пока известно следующее:

      • Погибли 7 пассажиров и водитель автобуса, все – граждане Украины.
      • Украинцы якобы возвращались с заработков из Санкт-Петербурга в Киев.
      • Единственный уцелевший пассажир "Мерседеса" – Михаил Зеленчук из Украины (он в больнице в состоянии средней тяжести). 
      • Водителя фуры из Беларуси также с травмами доставили в больницу города Великие Луки. 
      • Тела погибших пытаются достать из разбитого микроавтобуса. 

      О причине аварии:

      • По предварительной информации, водитель украинского микроавтобуса не рассчитал дистанцию ​​при обгоне и столкнулся с фурой.

      Фото с места аварии (телеграмм канал MASH, 18+):

      Псков
      Разбитый микроавтобус / Фото MASH

      Псков
      Фура, которая привела к смерти 8 украинцев / Фото MASH

      Читайте также: Как в Украине будут бороться с аварийностью на дорогах: объяснение Криклия

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Транспорт Авто Постраждалі Заробитчане Новости России Аварии и ДТП Жертвы
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