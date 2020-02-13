У ДТП у Псковській області загинули восьмеро українців
Восьмеро українців загинули у ДТП, що трапилася у ніч на 13 лютого в Псковській області Росії – мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. За попередньою інформацією, загиблі поверталися із заробітків із Санкт-Петербурга до Києва.
У смертельну ДТП потрапили вантажівка "Вольво" з білоруськими номерами й приватний мікроавтобус "Мерседес" з українською реєстрацією. Про деталі розповіли у телеграм-каналі MASH та державному інформагентстві Росії ТАСС.
Нагадаємо, лише 9 лютого у ДТП під Воронежем в Росії загинули троє українських заробітчан
Про саму аварію наразі відомо наступне:
- Загинули 7 пасажирів і водій автобуса, всі – громадяни України.
- Українці начебто поверталися із заробітків із Санкт-Петербурга до Києва.
- Єдиний вцілілий пасажир "Мерседеса" – Михайло Зеленчук з України (він у лікарні в стані середньої тяжкості).
- Водія фури з Білорусі також з травмами доправили до лікарні містечка Великі Луки.
- Тіла загиблих намагаються дістати з розтрощеного мікроавтобуса.
Про причину аварії:
- За попередньою інформацією, водій українського мікроавтобуса не розрахував дистанцію під час обгону і зіткнувся з фурою.
Фото з місця аварії (телеграм-канал MASH, 18+):
Розтрощений мікроавтобус / Фото MASH
Фура, яка спричинила смерть 8 українців / Фото MASH
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