У ДТП у Псковській області загинули восьмеро українців

Восьмеро українців загинули у ДТП, що трапилася у ніч на 13 лютого в Псковській області Росії – мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. За попередньою інформацією, загиблі поверталися із заробітків із Санкт-Петербурга до Києва.

У смертельну ДТП потрапили вантажівка "Вольво" з білоруськими номерами й приватний мікроавтобус "Мерседес" з українською реєстрацією. Про деталі розповіли у телеграм-каналі MASH та державному інформагентстві Росії ТАСС.

Нагадаємо, лише 9 лютого у ДТП під Воронежем в Росії загинули троє українських заробітчан

Про саму аварію наразі відомо наступне:

Загинули 7 пасажирів і водій автобуса, всі – громадяни України.

Українці начебто поверталися із заробітків із Санкт-Петербурга до Києва.

Єдиний вцілілий пасажир "Мерседеса" – Михайло Зеленчук з України (він у лікарні в стані середньої тяжкості).

Водія фури з Білорусі також з травмами доправили до лікарні містечка Великі Луки.

Тіла загиблих намагаються дістати з розтрощеного мікроавтобуса.

Про причину аварії:

За попередньою інформацією, водій українського мікроавтобуса не розрахував дистанцію під час обгону і зіткнувся з фурою.

Фото з місця аварії (телеграм-канал MASH, 18+):



Розтрощений мікроавтобус / Фото MASH



Фура, яка спричинила смерть 8 українців / Фото MASH

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