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      У ДТП у Псковській області загинули восьмеро українців

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      8 українців загинули в ДТП у Росії / ТАСС

      Восьмеро українців загинули у ДТП, що трапилася у ніч на 13 лютого в Псковській області Росії – мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. За попередньою інформацією, загиблі поверталися із заробітків із Санкт-Петербурга до Києва.

      У смертельну ДТП потрапили вантажівка "Вольво" з білоруськими номерами й приватний мікроавтобус "Мерседес" з українською реєстрацією. Про деталі розповіли у телеграм-каналі MASH та державному інформагентстві Росії ТАСС

      Нагадаємо, лише 9 лютого у ДТП під Воронежем в Росії загинули троє українських заробітчан

      Про саму аварію наразі відомо наступне:

      • Загинули 7 пасажирів і водій автобуса, всі – громадяни України.
      • Українці начебто поверталися із заробітків із Санкт-Петербурга до Києва.
      • Єдиний вцілілий пасажир "Мерседеса" – Михайло Зеленчук з України (він у лікарні в стані середньої тяжкості). 
      • Водія фури з Білорусі також з травмами доправили до лікарні містечка Великі Луки. 
      • Тіла загиблих намагаються дістати з розтрощеного мікроавтобуса. 

      Про причину аварії:

      • За попередньою інформацією, водій українського мікроавтобуса не розрахував дистанцію під час обгону і зіткнувся з фурою.

      Фото з місця аварії (телеграм-канал MASH, 18+):

      Псков
      Розтрощений мікроавтобус / Фото MASH

      Псков
      Фура, яка спричинила смерть 8 українців / Фото MASH

      Читайте також: Як в Україні боротимуться з аварійністю на дорогах: пояснення Криклія

      Зеленський звільнив єдину людину, яка могла йому сказати "ні", – Гайдай про Богдана
      12 лютого
      1617
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Транспорт Авто Постраждалі Заробітчани Новини Росії Аварії та ДТП Жертви Новини України
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