У ДТП під Воронежем в Росії загинули троє українських заробітчан
Вночі 8 лютого у Воронезькій області Росії мікроавтобус Mercedes-Benz Vito виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з вантажівкою. У мікроавтобусі були українські заробітчани. Відомо про 3 загиблих та 5 травмованих.
Аварія сталася на 694-у кілометрі автодороги М-4 у Воронезькій області РФ. Про це повідомила російська прокуратура на офіційному сайті.
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Що відомо про ДТП в Росії, в якій загинули українці
- 37-річний водій мікроавтобуса та двоє пасажирів (жінка 31 року та чоловік 37 років) – загинули.
- П'ятеро пасажирів мікроавтобуса (чоловіки віком від 27 до 39 років) зазнали травм.
- Прізвища загиблих та постраждалих наразі не повідомляли.
- Усі травмовані перебувають у районній Павлівській лікарні (Верхньомамонський район Воронезької області).
- Згідно з заявою прокуратури РФ, водій мікроавтобуса та п'ятеро пасажирів мали паспорти громадян України.
- Росіяни запевняють, що українці їхали на заробітки до Москви.
- Натомість проросійські "ЗМІ" в ОРЛО пишуть, що жертви ДТП – мешканці окупованої Луганської області та є "громадянами ЛНР".
Фото з місця ДТП (прокуратури Росії):
У ДТП загинули 3 українців / Фото прокуратури РФ
Мікроавтобус на зустрічній смузі врізався в фуру / Фото прокуратури РФ
У 6 людей з автобуса були паспорти громадян України / Фото прокуратури РФ
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