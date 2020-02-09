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      У ДТП під Воронежем в Росії загинули троє українських заробітчан

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      У ДТП в Росії загинули троє українців / prokuratura-vrn.ru

      Вночі 8 лютого у Воронезькій області Росії мікроавтобус Mercedes-Benz Vito виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з вантажівкою. У мікроавтобусі були українські заробітчани. Відомо про 3 загиблих та 5 травмованих.

      Аварія сталася на 694-у кілометрі автодороги М-4 у Воронезькій області РФ. Про це повідомила російська прокуратура на офіційному сайті

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      Що відомо про ДТП в Росії, в якій загинули українці

      • 37-річний водій мікроавтобуса та двоє пасажирів (жінка 31 року та чоловік 37 років) – загинули.
      • П'ятеро пасажирів мікроавтобуса (чоловіки віком від 27 до 39 років) зазнали травм.
      • Прізвища загиблих та постраждалих наразі не повідомляли. 
      • Усі травмовані перебувають у районній Павлівській лікарні (Верхньомамонський район Воронезької області). 
      • Згідно з заявою прокуратури РФ, водій мікроавтобуса та п'ятеро пасажирів мали паспорти громадян України.
      • Росіяни запевняють, що українці їхали на заробітки до Москви.
      • Натомість проросійські "ЗМІ" в ОРЛО пишуть, що жертви ДТП – мешканці окупованої Луганської області та є "громадянами ЛНР". 

      Фото з місця ДТП (прокуратури Росії):

      ДТП РФ
      У ДТП загинули 3 українців / Фото прокуратури РФ

      ДТП РФ
      Мікроавтобус на зустрічній смузі врізався в фуру / Фото прокуратури РФ

      ДТП РФ
      У 6 людей з автобуса були паспорти громадян України / Фото прокуратури РФ

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      Коронавірус проти технологій: як епідемія впливає на IT-сферу
      8 лютого
      2916
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини Росії Аварії та ДТП Жертви Постраждалі Заробітчани Новини Луганська Окуповані території
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