У ДТП під Воронежем в Росії загинули троє українських заробітчан

У ДТП в Росії загинули троє українців / prokuratura-vrn.ru

Вночі 8 лютого у Воронезькій області Росії мікроавтобус Mercedes-Benz Vito виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з вантажівкою. У мікроавтобусі були українські заробітчани. Відомо про 3 загиблих та 5 травмованих.