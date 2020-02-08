18:40
8 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      СТРІЛЯНИНА У ТАЇЛАНДІ РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Бог в законі РФ. Магічні ритуали РПЦ
      Вєсті Кремля
      14:03, сьогодні
      Вєсті UA: Шуфрич пробив дно. Інтимні зустрічі керівника Держмитниці
      Вєсті.UA
      21:50, 7 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      СТРІЛЯНИНА У ТАЇЛАНДІ РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      ДТП з українцями в Угорщині: є жертви, багато поранених – фото та відео

      451 Читать новость на русском
      Українці загинули у ДТП в Угорщині, є постраждалі / Bpiautosok.hu

      Відразу декілька автомобілів зіткнулися поблизу угорського міста Кал – на трасі в напрямку до Будапешту. У масштабній ДТП загинули 2 українців, ще 7 постраждали.

      Аварія сталася зранку 7 лютого, про це повідомляє угорське видання Karpat Hir.

      Важливо: Скільки українців загинули у ДТП у 2019 році – статистика

      Спершу на дорозі у напрямку до Будапешта зіткнулися два автомобілі, які зупинилися на бічній смузі. В результаті цього зіткнення ніхто не постраждав. Пізніше в ці два авто врізався мікроавтобус з українською реєстрацією і вилетів за межі дороги.

      ДТП в Угорщині з українцями

      Потім у них врізався мікроавтобус з українськими номерними знаками, вилетів з дороги і перевернувся. Ще два автомобілі врізалися в уламки перших двох машин. Один українець загинув на місці, ще вісьмох доставили до лікарні. Згодом стало відомо, що один з постраждалих помер.

      ДТП в Угорщині
      У ДТП в Угорщині загинули 2 українців/ скріншто із AgriaTV

      ДТП в Угорщині
      Ще 7 постраждали/ скріншто із AgriaTV

      Аварія в Угорщині на відео

       

      Двоє ексберкутівців після обміну повернулись до Києва і звернулись до Зеленського
      сьогодні
      5408
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Жертви Постраждалі Угорщина Аварії та ДТП Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:00 Орли Авакова в ділі: як горе-поліцейські накрили приватний дитсадок
      Віталій Шабунін 555
      сьогодні , 12:00 Фейки, боти та досвідченні тролі: чому соцмережі небезпечні для українських військових
      АрміяInform 262
      сьогодні , 09:00 Дестабілізація Балкан: як церква стала зброєю Росії
      Олександр Коваленко 1025
      7 лютого , 18:53 Настінні широкі електрокаміни: перевага, відмінність та функції
      601
      сьогодні , 06:43 Як зміняться ціни на проїзні квитки у Києві: інфографіка
      Альона Захарова 3005
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук