ДТП з українцями в Угорщині: є жертви, багато поранених – фото та відео

Відразу декілька автомобілів зіткнулися поблизу угорського міста Кал – на трасі в напрямку до Будапешту. У масштабній ДТП загинули 2 українців, ще 7 постраждали.

Аварія сталася зранку 7 лютого, про це повідомляє угорське видання Karpat Hir.

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Спершу на дорозі у напрямку до Будапешта зіткнулися два автомобілі, які зупинилися на бічній смузі. В результаті цього зіткнення ніхто не постраждав. Пізніше в ці два авто врізався мікроавтобус з українською реєстрацією і вилетів за межі дороги.

Потім у них врізався мікроавтобус з українськими номерними знаками, вилетів з дороги і перевернувся. Ще два автомобілі врізалися в уламки перших двох машин. Один українець загинув на місці, ще вісьмох доставили до лікарні. Згодом стало відомо, що один з постраждалих помер.



У ДТП в Угорщині загинули 2 українців/ скріншто із AgriaTV



Ще 7 постраждали/ скріншто із AgriaTV

Аварія в Угорщині на відео