Скільки українців загинули у ДТП у 2019 році: статистика

В Україні у 2019 році сталося 160 тисяч 675 ДТП. Найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод трапляються у п’ятницю та суботу о 17 годині.

Найбільше аварій було зареєстровано в грудні 2019 року, що становить 10% від усіх ДТП.

Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у фейсбуці повідомив, що у вересні кількість загиблих унаслідок ДТП була найбільшою.

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Скільки українців загинули у ДТП

За 2019 році унаслідок ДТП загинули 3 454 людини, серед яких 164 дитини. Ще 32 736 людей отримали травми унаслідок ДТП.

Згідно зі статистикою патрульної поліції, в 2019 році сталися 4 656 ДТП за участю дітей, з них – 3,9 тисячі з постраждалими, в яких 164 дитини загинули і 4,4 тисячі дітей були травмовані.

Скільки ДТП трапились через нетверезих водіїв

У 2019 році понад 5,1 тисяч ДТП було зареєстровано через перебування водіїв у нетверезому стані. 1 216 таких ДТП із загиблими та травмованими особами, в яких – 106 людей загинули та 1 616 отримали травми, – розповів Білошицький.

Загалом ДТП за участю пішоходів становить 33% від загальної кількості аварій у 2019 році.

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Скількох п'яних водіїв впіймали поліцейські у 2019 році

В Україні упродовж 2019 року правоохоронці затримали 115 тисяч 711 п’яних водіїв. Усіх їх притягнули до відповідальності.

Відповідальність за керування авто у стані алкогольного сп’яніння:

За перше затримання у стані алкогольного сп’яніння наразі водієві загрожує штраф у 10,2 тисячі гривень і позбавлення права кермувати авто на рік.

За скоєне повторне правопорушення сума стягнення зростає до 20,4 тисяч гривень, а прав водія позбавлять уже на 3 роки.

За третє і більше порушень протягом року – штраф 40 тисяч 800 гривень і 10 років позбавлення права керування транспортним засобом.

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