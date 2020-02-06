15:04
6 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 ДІЯ КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін в Череповце або Клоун з "Воно" тепер і в Росії. Освята зброї зупиняється
      Вєсті Кремля
      21:54, 5 лютого
      Вєсті.UA: Школа для "слуг народу". Кива дав поради, як оплачувати комуналку
      Вєсті.UA
      19:43, 5 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 ДІЯ КОРОНАВІРУС 2020

      Скільки українців загинули у ДТП у 2019 році: статистика

      1143 Читать новость на русском
      В Україні у 2019 році сталося 160 тисяч 675 ДТП / shutterstock.com

      В Україні у 2019 році сталося 160 тисяч 675 ДТП. Найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод трапляються у п’ятницю та суботу о 17 годині.

      Найбільше аварій було зареєстровано в грудні 2019 року, що становить 10% від усіх ДТП.

      Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у фейсбуці повідомив, що у вересні кількість загиблих унаслідок ДТП була найбільшою.

      Зверніть увагу: Криклій: Через аварії на дорогах Україна втрачає майже 70 мільярдів гривень на рік

      Скільки українців загинули у ДТП

      За 2019 році унаслідок ДТП загинули 3 454 людини, серед яких 164 дитини. Ще 32 736 людей отримали травми унаслідок ДТП.

      Згідно зі статистикою патрульної поліції, в 2019 році сталися 4 656 ДТП за участю дітей, з них – 3,9 тисячі з постраждалими, в яких 164 дитини загинули і 4,4 тисячі дітей були травмовані.

      Скільки ДТП трапились через нетверезих водіїв

      У 2019 році понад 5,1 тисяч ДТП було зареєстровано через перебування водіїв у нетверезому стані. 1 216 таких ДТП із загиблими та травмованими особами, в яких – 106 людей загинули та 1 616 отримали травми, – розповів Білошицький.

      Загалом ДТП за участю пішоходів становить 33% від загальної кількості аварій у 2019 році.

      До теми: Смертельні та шокуючі: найгучніші ДТП у 2019 році

      Скількох п'яних водіїв впіймали поліцейські у 2019 році

      В Україні упродовж 2019 року правоохоронці затримали 115 тисяч 711 п’яних водіїв. Усіх їх притягнули до відповідальності.

      Відповідальність за керування авто у стані алкогольного сп’яніння:

      • За перше затримання у стані алкогольного сп’яніння наразі водієві загрожує штраф у 10,2 тисячі гривень і позбавлення права кермувати авто на рік.
      • За скоєне повторне правопорушення сума стягнення зростає до 20,4 тисяч гривень, а прав водія позбавлять уже на 3 роки.
      • За третє і більше порушень протягом року – штраф 40 тисяч 800 гривень і 10 років позбавлення права керування транспортним засобом.

      Цікаво: У 2019 році внаслідок авіакатастроф загинуло 257 людей: вдвічі менше ніж у 2018

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      39548
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Поліція Новини України Аварії та ДТП Транспорт Статистика Діти і неповнолітні Жертви Постраждалі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:30 Земельний ринок: що насправді пропонують у Зеленського
      Інна Жолобович 2690
      сьогодні , 14:00 Загроза для країни. Чому Зеленський може звільнити Богдана
      Юрій Бутусов 1061
      5 лютого , 12:00 Туристичний бум в Батумі (Грузія): як на цьому заробити українцям
      860
      3 лютого , 17:05 Влада одного з італійських міст продає будинки за 1 євро: деталі
      Ростислав Струтинський 9566
      сьогодні , 12:33 Депутати провалили скасування закону про середню освіту 2020: деталі
      Ростислав Струтинський 22181
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук