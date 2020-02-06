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      Сколько украинцев погибли в ДТП в 2019 году: статистика

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      В Украине в 2019 году произошло 160 тысяч 675 ДТП / shutterstock.com

      В Украине в 2019 году произошло 160 тысяч 675 ДТП. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий случаются в пятницу и субботу в 17 часов.

      Больше всего аварий было зарегистрировано в декабре 2019 года, что составляет 10% от всех ДТП.

      Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий в фейсбуке сообщил, что в сентябре количество погибших в результате ДТП было наибольшим.

      Обратите внимание: Криклий: Из-за аварии на дорогах Украина теряет почти 70 миллиардов гривен в год

      Сколько украинцев погибли в ДТП

      За 2019 год в результате ДТП погибли 3454 человека, среди которых 164 ребенка. Еще 32 736 человек получили травмы в результате ДТП.

      Согласно статистике патрульной полиции, в 2019 году произошло 4656 ДТП с участием детей, из них – 3,9 тысячи с пострадавшими, в которых 164 ребенка погибли и 4,4 тысячи детей были травмированы.

      Сколько ДТП произошло из-за нетрезвых водителей

      В 2019 году более 5100 ДТП было зарегистрировано из-за пребывания водителей в нетрезвом состоянии. 1216 таких ДТП с погибшими и травмированными лицами, в которых – 106 человек погибли и 1616 получили травмы, – рассказал Билошицкий.

      В общем ДТП с участием пешеходов составляет 33% от общего количества аварий в 2019 году.

      К теме: Смертельные и шокирующие: самые громкие ДТП в 2019 году

      Сколько пьяных водителей поймали полицейские в 2019 году

      В Украине в течение 2019 года правоохранители задержали 115 тысяч 711 пьяных водителей. Всех их привлекли к ответственности.

      Ответственность за управление авто в состоянии алкогольного опьянения:

      • За первое задержание в состоянии алкогольного опьянения пока водителю грозит штраф в 10,2 тысячи гривен и лишение права управлять авто в год.
      • За содеянное повторное правонарушение сумма взыскания увеличивается до 20,4 тысячи гривен, а водительских прав лишат уже на 3 года.
      • За третье и больше нарушений в течение года – штраф 40 тысяч 800 гривен и 10 лет лишения права управления транспортным средством. 

      Интересно: В 2019 году в результате авиакатастроф погибло 257 человек: вдвое меньше чем в 2018

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Полиция Постраждалі Аварии и ДТП Жертвы Дети и несовершеннолетние Статистика Транспорт
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