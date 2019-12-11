Смертельные и шокирующие: самые громкие ДТП 2019 года

Все чаще можно услышать фразу: на украинских дорогах гибнет больше людей, чем на войне. И с этим трудно спорить. Так, за 10 месяцев 2019 года в Украине произошло почти 130 тысяч ДТП, в которых пострадали 26 700 человек, а погибли – 2716. Вспоминаем аварии, которые стали наиболее обсуждаемыми.

Общественный транспорт

Маршрутки и автобусы нередко становились участниками дорожно-транспортных происшествий. И их пассажиры не всегда отделывались незначительными травмами или испугом.

Больше всего людей погибли и пострадали во время ДТП, произошедшего 22 сентября на трассе Киев – Чоп в Житомирской области. В результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса, жертвами стали 9 человек, еще 10 получили травмы.

Также 9 человек погибли на день раньше, 21 сентября, на трассе Одесса – Белгород-Днестровский в результате столкновения переполненной маршрутки и грузовика. Два человека были травмированы. По информации полиции, ДТП произошло по вине водителя фуры.



В ДТП 21 сентября маршрутку с пассажирами фактически смяло / ГСЧС

19 февраля на автодороге Киев – Харьков в Полтавской области микроавтобус, следовавший в Запорожье из Варшавы, ударился в колесоотбойник. Авария унесла жизни пятерых пассажиров, водитель получил тяжелые травмы.

На дорогах Украины гибли и иностранцы. Так, 6 мая в Ивано-Франковской области грузовик ГАЗ-66 с белорусскими туристами слетел с 40-метрового обрыва в реку Черный Черемош. В результате ДТП погибли три человека. Виновным признали водителя, который был в нетрезвом состоянии. Также наказание получил руководитель Федерации рафтинга Прикарпатья, которая дала разрешение на перевозки.

Вызвали правоохранители

Немало ДТП в 2019 году произошло по вине работников правоохранительных органов.

Так, 18 июня на трассе Скадовск – Каховка в Херсонской области старший оперуполномоченный Нацполиции в АР Крым и Севастополе вызвал ДТП, в котором погибла целая семья: супруги и их 9-летняя дочь. Полицейский на BMW вылетел на встречную полосу и врезался в ВАЗ-21 099 с семьей. Его задержали, но сначала выпустили под залог. Позже арестовали повторно на два месяца без права внесения залога.

Еще одно смертельное ДТП с участием правоохранителя произошло 26 сентября в Броварах (Киевская область). Полицейский, который управлял авто пьяным, врезался в остановку общественного транспорта. Погибла женщина, два человека пострадали. Сотруднику полиции грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Что известно о погибшей и пострадавших в ДТП в Броварах: видео

7 июня в центре Конотопа авто начальника местной полиции на бешеной скорости сбил 10-летнего мальчика, который находился на пешеходном переходе. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, в частности, ему удалили селезенку. За рулем машины находился не глава полиции Конотопа, а сержант полиции и штатный водитель этого служебного автомобиля.

Вызвали чиновники

Виновниками аварий часто становились и государственные служащие. Например, 6 мая депутат городского совета Яготина (Киевская область), находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил двух мужчин – отца и сына, которые ехали на мотоцикле. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

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9 сентября депутат Ивано-Франковского горсовета Роман Марцинкив (который является двоюродным братом мэра Ивано-Франковска сбил на смерть на пешеходном переходе 68-летнего мужчину. По факту ДТП было начато уголовное производство.

На следующий день, 10 сентября, в Чернигове депутат городского совета Ярослав Ковтун на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мужчину, тот скончался в больнице. Чиновника задержали, но впоследствии отпустили из-за отсутствия доказательств.

Кто из известных украинцев погиб в ДТП в этом году

В ночь на 10 августа в ДТП в Полтавской области погибла ведущая солистка харьковского балета Светлана Исакова. Ей был 31 год.

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7 апреля в ДТП под Киевом погиб генеральный директор одной из крупнейших украинских агропромышленных компаний Allseeds и волонтер Владимир Слабовский. Человек родился в Донецке, а с начала войны оставил там собственность и бизнес и начал активно помогать украинским бойцам. Ему было 57 лет.

1 августа жертвой ДТП стал украинский диджей Александр Лисогор, известный как Mixmixmaster Gabber. Он, в частности, выступал в столичном Зеленом театре и был участником фестиваля "Atlas Weekend". Авария произошла на проспекте Победы в Киеве. Лысогор ехал на мотоцикле, его подрезал другой автомобиль.



Диджей Mixmixmaster Gabber / Александр Барабошко via Facebook

27 марта в Запорожье погиб многократный чемпион Украины по кикбоксингу, чемпион Кубка Европы и Кубка мира Александр Власенко. Ему было 18 лет. Автомобиль ЗАЗ-1103 "Славута", за рулем которого был спортсмен, не разминулся с фурой.

Скандальные ДТП без погибших

Наиболее обсуждаемой аварией сейчас является ДТП с уполномоченным президента по правам ребенка Николаем Кулебой, которое произошло 24 ноября в поселке Чабаны под Киевом.

С ним в машине были двое сыновей. Известно, что Кулеба поехал на красный свет светофора, собственно вызвав аварию. Пострадали он сам, его старший сын, а также водитель другого авто-участника ДТП. По словам врачей, реабилитация Кулебы может занять год-полтора.

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14 июля микроавтобус из кортежа президента Владимира Зеленского попал в ДТП с участием двух автобусов со школьниками. Ни один ребенок серьезных травм не получил. Правоохранители по данному факту составили два протокола об административных нарушениях. Таким образом двум водителям Управления госохраны, которое отвечает за безопасность Зеленского, грозит штраф в размере 340 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

До сих пор на слуху и авария, которая произошла 22 августа: в одном из дворов в Дарницком районе Киева женщина за рулем автомобиля сбила мать с 9-летним сыном. Впоследствии стало известно, что водитель – это 59-летняя Лилия Сопельник, которая является тещей известного телеведущего Сергея Притулы и народного депутата Виталия Хомутынника. Суд отправил ее под ночной домашний арест на два месяца. 11 декабря появилась информация, что дело могут спустить на тормозах.

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