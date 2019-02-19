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      На Полтавщине произошла страшная авария: много погибших

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      В ДТП на Полтавщине погибли 4 человека
      В ДТП на Полтавщине погибли 4 человека / Pl.npu.gov.ua

      В Лубенском районе Полтавской области 19 февраля микроавтобус врезался в металлический отбойник, выехал за пределы трассы и перевернулся. В результате ДТП погибли 4 человека, еще 2 человека попали в реанимацию.

      Авария произошла на 188 километре автодороги Киев – Харьков вблизи села Пышное. Водитель микроавтобуса не справился с управлением, сообщили в полиции Полтавщины.

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      Микроавтобус направлялся из Варшавы в сторону Харькова в Запорожье. В нем ехали 6 человек. После столкновения трое из них погибли на месте, еще один человек скончался в больнице. Еще 2 людей, среди которых и водитель, находятся в реанимации.

      На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают личности погибших и травмированных, выясняют обстоятельства и причины аварии.

      Полиция расследует аварию по уголовной статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц".

      ДТП Полтавщина Полтава аварія жертви загинули 4 людини
      Микроавтобус перевернулся из-за столкновения с отбойником

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      Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Новости Полтавы
      Источник: 24 канал
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