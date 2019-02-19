На Полтавщине произошла страшная авария: много погибших

В Лубенском районе Полтавской области 19 февраля микроавтобус врезался в металлический отбойник, выехал за пределы трассы и перевернулся. В результате ДТП погибли 4 человека, еще 2 человека попали в реанимацию.

Авария произошла на 188 километре автодороги Киев – Харьков вблизи села Пышное. Водитель микроавтобуса не справился с управлением, сообщили в полиции Полтавщины.

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Микроавтобус направлялся из Варшавы в сторону Харькова в Запорожье. В нем ехали 6 человек. После столкновения трое из них погибли на месте, еще один человек скончался в больнице. Еще 2 людей, среди которых и водитель, находятся в реанимации.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают личности погибших и травмированных, выясняют обстоятельства и причины аварии.

Полиция расследует аварию по уголовной статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц".



Микроавтобус перевернулся из-за столкновения с отбойником