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      На Полтавщині сталася страшна аварія: багато загиблих

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      У ДТП на Полтавщині загинули 4 людини
      У ДТП на Полтавщині загинули 4 людини / Pl.npu.gov.ua

      У Лубенському районі Полтавщини 19 лютого мікроавтобус врізався у металевий відбійник, виїхав за межі траси і перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 4 людей, ще 2 осіб потрапили до реанімації.

      Аварія сталася на 188 кілометрі автодороги Київ – Харків поблизу села Пишне. Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, повідомили у поліції Полтавщини.

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      Мікроавтобус прямував з Варшави у сторону Харкова до Запоріжжя. В ньому їхали 6 людей. Після зіткнення троє з них загинули на місці, ще одна людина померла в лікарні. Ще 2 людей, серед яких і водій, перебувають у реанімації.

      На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановлюють особи загиблих та травмованих, з’ясовують обставини та причини аварії.

      Поліція розслідує аварію за кримінальною статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб".

      ДТП Полтавщина Полтава аварія жертви загинули 4 людини
      Мікроавтобус перекинувся через зіткнення з відбійником

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      Теги: Новини України Новини Полтави Аварії та ДТП Жертви
      Джерело: 24 канал
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