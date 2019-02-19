На Полтавщині сталася страшна аварія: багато загиблих

У Лубенському районі Полтавщини 19 лютого мікроавтобус врізався у металевий відбійник, виїхав за межі траси і перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 4 людей, ще 2 осіб потрапили до реанімації.

Аварія сталася на 188 кілометрі автодороги Київ – Харків поблизу села Пишне. Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, повідомили у поліції Полтавщини.

Читайте також: Жінка згоріла заживо внаслідок ДТП у Києві: з'явилися деталі

Мікроавтобус прямував з Варшави у сторону Харкова до Запоріжжя. В ньому їхали 6 людей. Після зіткнення троє з них загинули на місці, ще одна людина померла в лікарні. Ще 2 людей, серед яких і водій, перебувають у реанімації.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановлюють особи загиблих та травмованих, з’ясовують обставини та причини аварії.

Поліція розслідує аварію за кримінальною статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб".



Мікроавтобус перекинувся через зіткнення з відбійником