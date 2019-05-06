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      На Ивано-Франковщине авто с туристами упало в реку: есть погибшие (фото и видео)

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      На Ивано-Франковщине авто с туристами упало в реку с высоты 40 метров: есть погибшие
      На Ивано-Франковщине авто с туристами упало в реку с высоты 40 метров: есть погибшие / Пресс-служба ГСЧС

      В селе Красник Ивано-Франковской области грузовой автомобиль упал с высоты 40 метров в реку Черный Черемош. По меньшей мере три человека погибли.

      Работники ГСЧС спасли 3 человек и передали их медикам в Верховинскую ЦРБ, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. В полиции добавили, что группа туристов должна была осуществить сплав по реке, поэтому направлялись к месту назначения.

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      По предварительным данным, в автомобиле находились 23 туриста и 1 водитель, все пассажиры – граждане Беларуси. Сейчас на берегу реки осматривают еще 16 человек.

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      Спасатели осматривают пассажиров//Фото: ГСЧС

      Спасатели обнаружили тела трех погибших: мужчину, который был руководителем группы, и двух женщин, а также проводят поиски еще одного человека. Работники ГСЧС с помощью лебедки от грузового автомобиля подняли из воды поврежденный автомобиль "ГАЗ-66" на колеса.

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      Автобус упал в реку с высоты 40 метров//Фото: ГСЧС

      Всего к спасательным работам привлечено 12 единиц техники и 51 человек личного состава.

      На Ивано-Франковщине авто с туристами упало в реку с высоты 40 метров: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Беларуси ГСЧС Новости Ивано-Франковска Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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