На Ивано-Франковщине авто с туристами упало в реку: есть погибшие (фото и видео)

В селе Красник Ивано-Франковской области грузовой автомобиль упал с высоты 40 метров в реку Черный Черемош. По меньшей мере три человека погибли.

Работники ГСЧС спасли 3 человек и передали их медикам в Верховинскую ЦРБ, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. В полиции добавили, что группа туристов должна была осуществить сплав по реке, поэтому направлялись к месту назначения.

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По предварительным данным, в автомобиле находились 23 туриста и 1 водитель, все пассажиры – граждане Беларуси. Сейчас на берегу реки осматривают еще 16 человек.



Спасатели осматривают пассажиров//Фото: ГСЧС

Спасатели обнаружили тела трех погибших: мужчину, который был руководителем группы, и двух женщин, а также проводят поиски еще одного человека. Работники ГСЧС с помощью лебедки от грузового автомобиля подняли из воды поврежденный автомобиль "ГАЗ-66" на колеса.



Автобус упал в реку с высоты 40 метров//Фото: ГСЧС

Всего к спасательным работам привлечено 12 единиц техники и 51 человек личного состава.

На Ивано-Франковщине авто с туристами упало в реку с высоты 40 метров: смотрите видео