Сколько человек погибли в ДТП за праздничные выходные в Украине: страшная цифра

В течение шести праздничных дней, с 26 апреля по 1 мая, на дорогах Украины произошло свыше 3 тысяч ДТП. В авариях погибли 55 человек, еще более двух сотен были ранены.

Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич рассказал, что в целом полицейские за выходные обнаружили более 44 тысяч нарушений правил дорожного движения.

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Из них 2,3 тысячи водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, 94 – создавали аварийную обстановку на дороге, 6,2 тысячи превысили скорость движения, более 3,8 тысячи водителей управляли транспортом без необходимых документов.

В целом с 26 апреля по 1 мая полицейские зарегистрировали 3600 ДТП. Почти 300 аварий были с пострадавшими.

За шесть праздничных дней на дорогах погибло 55 человек, еще 255 – получили телесные повреждения различной степени тяжести,

– сообщил Фацевич.

Сколько украинцев погибли в ДТП в 2018 году?

За прошедший 2018 год на дорогах Украины произошло свыше 150 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали более 115 тысяч украинцев. Погибли более трех тысяч граждан, еще больше 30 тысяч получили травмы. При этом большинство аварий было вызвано водителями.