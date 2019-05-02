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      Скільки людей загинули у ДТП за святкові вихідні в Україні: страшна цифра

      160 Читать новость на русском
      За святкові дні в Україні у ДТП загинули 55 людей
      За святкові дні в Україні у ДТП загинули 55 людей / Фото з відкритих джерел

      Впродовж шести святкових днів, з 26 квітня по 1 травня, на дорогах України сталося понад 3 тисячі ДТП. В аваріях загинули 55 людей, ще більше двох сотень були поранені.

      Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич розповів, що загалом поліцейські за вихідні виявили понад 44 тисячі порушень правил дорожнього руху.

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      З них 2,3 тисячі водіїв керували авто у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, 94 – створювали аварійну обстановку на дорозі, 6,2 тисячі перевищили швидкість руху, понад 3,8 тисячі водіїв керували транспортом без потрібних документів.

      Загалом з 26 квітня по 1 травня поліцейські зареєстрували 3,6 тисяч ДТП. Майже 300 аварій були з потерпілими.

      За шість святкових днів на автошляхах загинуло 55 людей, ще 255 – отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості,
      – повідомив Фацевич.

      Скільки українців загинули у ДТП в 2018 році? За минулий 2018 рік на дорогах України трапилось понад 150 тисяч дорожньо-транспортних пригод, у які постраждали більше 115 тисяч українців. Загинуло понад три тисячі громадян, ще більше 30 тисяч отримали важкі травми. При цьому більшість аварій була спричинена водіями.

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Поліція Жертви Алкоголь
      Джерело: 24 канал
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