Скільки людей загинули у ДТП за святкові вихідні в Україні: страшна цифра

Впродовж шести святкових днів, з 26 квітня по 1 травня, на дорогах України сталося понад 3 тисячі ДТП. В аваріях загинули 55 людей, ще більше двох сотень були поранені.

Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич розповів, що загалом поліцейські за вихідні виявили понад 44 тисячі порушень правил дорожнього руху.

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З них 2,3 тисячі водіїв керували авто у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, 94 – створювали аварійну обстановку на дорозі, 6,2 тисячі перевищили швидкість руху, понад 3,8 тисячі водіїв керували транспортом без потрібних документів.

Загалом з 26 квітня по 1 травня поліцейські зареєстрували 3,6 тисяч ДТП. Майже 300 аварій були з потерпілими.

За шість святкових днів на автошляхах загинуло 55 людей, ще 255 – отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості,

– повідомив Фацевич.

Скільки українців загинули у ДТП в 2018 році? За минулий 2018 рік на дорогах України трапилось понад 150 тисяч дорожньо-транспортних пригод, у які постраждали більше 115 тисяч українців. Загинуло понад три тисячі громадян, ще більше 30 тисяч отримали важкі травми. При цьому більшість аварій була спричинена водіями.