Скільки українців загинули у ДТП в 2018 році: страшна цифра

За минулий 2018 рік на дорогах України загинуло понад три тисячі громадян, ще більше 30 тисяч отримали травми. При цьому більшість аварій була спричинена водіями.

Загалом минулого року трапилось понад 150 тисяч дорожньо-транспортних пригод, у які потрапили більше 115 тисяч українців, повідомляє Центр громадського здоров'я.

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З вини водіїв сталось більше 12 тисяч аварій, у той час як з вини пішоходів – всього 743.

Внаслідок керування в нетверезому стані трапилась майже тисяча ДТП, внаслідок яких загинуло 87 людей.

Через перевищення швидкості водіями сталось майже 300 пригод, через які загинули 52 людини. Незадовільний стан доріг призвів до 221 пригоди, через яку загинула 61 особа.

Окрім того, з провини водіїв автобусів сталось 163 пригоди, в яких загинуло 28 людей. При цьому з загальної кількості ДТП за участю пішоходів трапилося понад 8 тисяч аварій, а за участю велосипедистів – майже 1,5 тисячі.



Статистика аварій в Україні за 2018 рік

Загалом Національна поліція зареєструвала зниження кількості аварій у 2018 році. Їхня кількість зменшилася на 7,6%. Найбільше аварій зафіксували у Києві – понад 38 тисяч, що на 10,7% менше, ніж у 2017 році. На другому місці опинилась Одеська область, в якій сталося 13,6 тисяч ДТП, а на третьому – Харківщина – понад 11 тисяч ДТП.