Автобус з українцями потрапив у смертельну ДТП в Польщі: фото
Автобус з українцями, який прямував маршрутом Київ – Свіноуйсце, уночі 1 березня потрапив у ДТП в селі Тур Лодзинського воєводства Польщі. Внаслідок аварії загинув водій, ще двоє пасажирів були госпіталізовані.
Автобус перевозив 15 осіб. Під час аварії водій загинув на місці, а чоловік і жінка з пораненнями були доправлені до найближчої лікарні в Поддембіце, повідомляє польський телеканал tvn24.
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За попередньою інформацією, у вантажівки, яка їхала по трасі, відірвалося колесо та влучило в кабіну автобуса з українцями. Після цього він перекинувся у рів.
Аварія трапилася близько 3 години ночі. Польська поліція повідомляє, що водій вантажівки був тверезий.
Решту пасажирів, які не постраждали у ДТП, розмістили у школі поблизу місця ДТП.
Автобус з українцями потрапив у смертельну ДТП в Польщі
У Польщі в ДТП загинув українець