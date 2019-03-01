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      Автобус з українцями потрапив у смертельну ДТП в Польщі: фото

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      У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, загинув водій
      У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, загинув водій / tvn24.pl

      Автобус з українцями, який прямував маршрутом Київ – Свіноуйсце, уночі 1 березня потрапив у ДТП в селі Тур Лодзинського воєводства Польщі. Внаслідок аварії загинув водій, ще двоє пасажирів були госпіталізовані.

      Автобус перевозив 15 осіб. Під час аварії водій загинув на місці, а чоловік і жінка з пораненнями були доправлені до найближчої лікарні в Поддембіце, повідомляє польський телеканал tvn24.

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      За попередньою інформацією, у вантажівки, яка їхала по трасі, відірвалося колесо та влучило в кабіну автобуса з українцями. Після цього він перекинувся у рів.

      Аварія трапилася близько 3 години ночі. Польська поліція повідомляє, що водій вантажівки був тверезий.

      Решту пасажирів, які не постраждали у ДТП, розмістили у школі поблизу місця ДТП.


      Автобус з українцями потрапив у смертельну ДТП в Польщі


      У Польщі в ДТП загинув українець

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      Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП Новини Польщі
      Джерело: 24 Канал
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