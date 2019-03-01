Автобус с украинцами попал в смертельное ДТП в Польше: фото

Автобус с украинцами, который следовал по маршруту Киев – Свиноуйсьце, ночью 1 марта попал в ДТП в селе Тур Лодзинского воеводства Польши. В результате аварии погиб водитель, еще двое пассажиров были госпитализированы.

Автобус перевозил 15 человек. Во время аварии водитель погиб на месте, а мужчина и женщина с ранениями были доставлены в ближайшую больницу в Поддембице, сообщает польский телеканал tvn24.

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По предварительной информации, у грузовика, который ехал по трассе, оторвалось колесо и попало в кабину автобуса с украинцами. После этого он перевернулся в кювет.

Авария произошла около 3 ночи. Польская полиция сообщает, что водитель грузовика был трезв.

Остальные пассажиры, которые не пострадали в ДТП, разместили в школе вблизи места ДТП.



Автобус с украинцами попал в смертельное ДТП в Польше