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      Автобус с украинцами попал в смертельное ДТП в Польше: фото

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      Смертельное ДТП автобуса с украинцами в Польше - фото 01.03.2019
      В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, погиб водитель / tvn24.pl

      Автобус с украинцами, который следовал по маршруту Киев – Свиноуйсьце, ночью 1 марта попал в ДТП в селе Тур Лодзинского воеводства Польши. В результате аварии погиб водитель, еще двое пассажиров были госпитализированы.

      Автобус перевозил 15 человек. Во время аварии водитель погиб на месте, а мужчина и женщина с ранениями были доставлены в ближайшую больницу в Поддембице, сообщает польский телеканал tvn24.

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      По предварительной информации, у грузовика, который ехал по трассе, оторвалось колесо и попало в кабину автобуса с украинцами. После этого он перевернулся в кювет.

      Авария произошла около 3 ночи. Польская полиция сообщает, что водитель грузовика был трезв.

      Остальные пассажиры, которые не пострадали в ДТП, разместили в школе вблизи места ДТП.


      Автобус с украинцами попал в смертельное ДТП в Польше


      В Польше в ДТП погиб украинец

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      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Польши Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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