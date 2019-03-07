Сколько украинцев погибли в ДТП в 2018 году: страшная цифра

За прошлый 2018 год на дорогах Украины погибли более трех тысяч граждан, еще более 30 тысяч получили травмы. При этом большинство аварий были вызваны водителями.

В целом в прошлом году произошло более 150 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которые попали более 115 тысяч украинцев, сообщает Центр общественного здоровья.

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По вине водителей произошло более 12 тысяч аварий, в то время как по вине пешеходов – всего 743.

В результате управления в нетрезвом состоянии произошла почти тысяча ДТП, в результате которых погибли 87 человек.

Из-за превышения скорости водителями произошло почти 300 происшествий, из-за которых погибли 52 человека. Неудовлетворительное состояние дорог привело к 221 происшествию, из-за которого погиб 61 человек.

Кроме того, по вине водителей автобусов произошло 163 происшествия, в которых погибли 28 человек. При этом из общего количества ДТП с участием пешеходов произошло более 8 тысяч аварий, а с участием велосипедистов – почти 1,5 тысячи.



Статистика аварий в Украине за 2018 год

В целом Национальная полиция зарегистрировала снижение количества аварий в 2018 году. Их количество уменьшилось на 7,6%. Больше всего аварий зафиксировали в Киеве – более 38 тысяч, что на 10,7% меньше, чем в 2017 году. На втором месте оказалась Одесская область, в которой произошло 13,6 тысяч ДТП, а на третьем – Харьковщина – более 11 тысяч ДТП.