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      Сколько украинцев погибли в ДТП в 2018 году: страшная цифра

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      В 2018 году в результате ДТП погибли более 3 тысяч украинцев
      В 2018 году в результате ДТП погибли более 3 тысяч украинцев / Фото из открытых источников

      За прошлый 2018 год на дорогах Украины погибли более трех тысяч граждан, еще более 30 тысяч получили травмы. При этом большинство аварий были вызваны водителями.

      В целом в прошлом году произошло более 150 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которые попали более 115 тысяч украинцев, сообщает Центр общественного здоровья.

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      По вине водителей произошло более 12 тысяч аварий, в то время как по вине пешеходов – всего 743.

      В результате управления в нетрезвом состоянии произошла почти тысяча ДТП, в результате которых погибли 87 человек.

      Из-за превышения скорости водителями произошло почти 300 происшествий, из-за которых погибли 52 человека. Неудовлетворительное состояние дорог привело к 221 происшествию, из-за которого погиб 61 человек.

      Кроме того, по вине водителей автобусов произошло 163 происшествия, в которых погибли 28 человек. При этом из общего количества ДТП с участием пешеходов произошло более 8 тысяч аварий, а с участием велосипедистов – почти 1,5 тысячи.


      Статистика аварий в Украине за 2018 год

      В целом Национальная полиция зарегистрировала снижение количества аварий в 2018 году. Их количество уменьшилось на 7,6%. Больше всего аварий зафиксировали в Киеве – более 38 тысяч, что на 10,7% меньше, чем в 2017 году. На втором месте оказалась Одесская область, в которой произошло 13,6 тысяч ДТП, а на третьем – Харьковщина – более 11 тысяч ДТП.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Статистика Жертвы Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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