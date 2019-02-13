Как изменилось количество ДТП в Украине в 2018 году: интересные данные

Национальная полиция зарегистрировала снижение количества аварий в 2018 году. Их количество уменьшилось на 7,6%.

В Моторном (транспортном) страховом бюро Украины на Facebook-странице указано, что в течение 2018 года в Украине произошло более 150 тысяч зарегистрированных Нацполицией ДТП.

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Всего в ДТП травмированы 30 884 человек. Согласно данным, 3350 человек – погибли.

Больше всего аварий зафиксировали в Киеве – 38,073 тысяч, что вместе с тем на 10,7% меньше, чем в 2017 году,

– говорится в сообщении.

В Одесской области случилось 13,594 тысяч ДТП, что на 6,9% меньше, чем в предыдущем году. В Днепропетровской области – 10,357 тысяч аварий, а в Харьковской – 11461.

Наименьшее количество ДТП произошло в Луганской области – 818, что на 2,5% меньше, чем в 2017 году. В Кировоградской области случилось 1,705 тысяч ДТП, а в Сумской – 1,779 тысяч аварий.