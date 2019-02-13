Як змінилася кількість ДТП в Україні у 2018 році: цікаві дані

Національна поліція зареєструвала зниження кількості аварій у 2018 році. Їхня кількість зменшилася на 7,6%.

У Моторному (транспортному) страховому бюро України на Facebook-сторінці зазначено, що впродовж 2018 року в Україні сталось понад 150 тисяч зареєстрованих Нацполіцією ДТП.

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Всього у ДТП травмовано 30 884 людей. Відповідно до даних, 3350 осіб – загинули.

Найбільше аварій зафіксували у Києві – 38,073 тисяч, що водночас на 10,7% менше, ніж у 2017 році,

– йдеться у повідомленні.

В Одеській області трапилося 13,594 тисяч ДТП, що на 6,9% менше, аніж попереднього року. У Дніпропетровській області – 10,357 тисяч аварій, а у Харківській – 11461.

Найменша кількість ДТП сталася у Луганській області – 818, що на 2,5% менше, аніж в 2017 році. У Кіровоградській області трапилося 1,705 тисяч ДТП, а у Сумській – 1,779 тисяч аварій.