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      На Івано-Франківщині авто з туристами впало у річку з висоти 40 метрів: є загиблі (фото і відео)

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      На Івано-Франківщині авто з туристами впало у річку з висоти 40 метрів: є загиблі
      На Івано-Франківщині авто з туристами впало у річку з висоти 40 метрів: є загиблі / Прес-служба ДСНС

      У селі Красник Івано-Франківської області вантажний автомобіль впав з висоти 40 метрів у річку Чорний Черемош. Щонайменше троє людей загинули.

      Працівники ДСНС врятували 3 людей та передали їх медикам до Верховинської ЦРЛ, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. У поліції додали, що група туристів мала здійснити сплав річкою, тому направлялися до місця призначення.

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      За попередніми даними, в автомобілі перебували 23 туристи і 1 водій, всі пасажири – громадяни Білорусі. Наразі на березі річки оглядають ще 16 людей.

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      Рятувальники оглядають пасажирів//Фото: ДСНС

      Рятувальники виявили тіла трьох загиблих: чоловіка, який був керівником групи, і двох жінок, а також проводять пошуки ще однієї людини. Працівники ДСНС за допомогою лебідки від вантажного автомобіля підняли з води пошкоджений автомобіль "ГАЗ-66" на колеса.

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      Автобус впав у річку з висоти 40 метрів//Фото: ДСНС

      Всього до рятувальних робіт залучено 12 одиниць техніки та 51 чоловік особового складу.

      На Івано-Франківщині авто з туристами впало у річку з висоти 40 метрів: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП Новини Івано-Франківська ДСНС Новини Білорусі
      Джерело: 24 канал
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