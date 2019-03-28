В страшном ДТП погиб чемпион Украины по кикбоксингу Александр Власенко

В Запорожье погиб многократный чемпион Украины по кикбоксингу, чемпион Кубка Европы и Кубка мира Александр Власенко. 18-летний спортсмен попал в жуткое ДТП вечером 27 марта.

Авария произошла в Шевченковском районе Запорожья на перекрестке улицы Игоря Сикорского и улицы Виктора Духовченко, сообщает Forpost.

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Автомобиль ЗАЗ-1103 "Славута", за рулем которого был Власенко, не разминулся с фурой. Машина после столкновения превратилась в груду металлолома.

В полиции рассказали, что в результате столкновения юный спортсмен погиб на месте аварии. Власенко получил травмы, несовместимые с жизнью.



Кикбоксер Александр Власенко погиб в ДТП

Что известно об Александре Власенко?

18-летний парень достиг значительных высот в спорте. Он является многократным чемпионом Украины по кикбоксингу, чемпионом Кубка Европы и Кубка мира. Спортсмен был студентом Запорожского национального университета.



Александр Власенко был чемпионом Украины по кикбоксингу