У страшній ДТП загинув чемпіон України з кікбоксингу Олександр Власенко

У Запоріжжі загинув багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу, чемпіон Кубка Європи і Кубка світу Олександр Власенко. 18-річний спортсмен потрапив у моторошну ДТП ввечері 27 березня.

Аварія сталося в Шевченківському районі Запоріжжя на перехресті вулиці Ігоря Сікорського та вулиці Віктора Духовченка, повідомляє Forpost.

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Автомобіль ЗАЗ-1103 "Славута", за кермом якого був Власенко, не розминувся з фурою. Машина після зіткнення перетворилася на купу металобрухту.

У поліції розповіли, що в результаті зіткнення юний спортсмен загинув на місці аварії. Власенко отримав травми, несумісні з життям.



Кікбоксер Олександр Власенко загинув у ДТП

Що відомо про Олександра Власенка? 18-річний хлопець досяг значних висот у спорті. Він є багаторазовим чемпіоном України з кікбоксингу, чемпіоном Кубка Європи і Кубка світу. Спортсмен був студентом Запорізького національного університету.



Олександр Власенко був чемпіоном України з кікбоксингу