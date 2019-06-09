Авто полиции на бешеной скорости наехало на 10-летнего мальчика в Конотопе: видео момента ДТП

В сети появилось видео с камер наблюдения, размещенных на одном из магазинов, расположенного неподалеку пешеходного перехода, где накануне авто полиции сбило 10-летнего мальчика. По словам виновника ДТП, он ехал со скоростью 50-60 километров в час и ничего не превышал.

На кадрах собственно виден момент аварии – как авто на большой скорости на пешеходном переходе сбивает мальчика – и то, что водитель машины после наезда сразу бросился к ребенку. Кроме того, к школьнику подошли прохожие и за считанные минуты его эвакуировали, правда "скорую" не ждали. Дело в том, что они нашли широкую доску и на ней, как на носилках, понесли парня к больнице, расположенной неподалеку, передает ТСН.

Обратите внимание! Авто полиции сбило 10-летнего мальчика в Конотопе: появилась резонансная деталь



Авто полиции сбило ребенка на пешеходном переходе / Скриншот видео

Как авто полиции сбивает на пешеходном переходе 10-летнего мальчика: видео момента ДТП

Машина, которая совершила ДТП, принадлежала начальнику полиции Конотопа Сергею Несмачному, но за рулем находился не он, а его водитель, имеющий звание сержанта. Правда, по словам заместителя начальника полиции Сумщины Владимира Бабича, руководителя от должности все равно отстранили.

"Было принято решение об отстранении начальника управления, но следует понять – это не наказания вследствие ДТП", – отметил он.

Известно, что Сергей Несмачный проработал начальником полиции Конотопа всего две недели, зато его водитель – в полиции уже почти 9 лет. Несмачный характеризует своего подопечного как опытного и обычно спокойного.

Когда я приехал, он в эмоциональном состоянии был, говорил, что до 50, 60 километров в час он ехал и не превышал скорость,

– рассказал офицер.

ДТП с участием авто полиции и 10-летнего мальчика случилось в центре Конотопа вечером 7 июня. Сейчас школьник находится в реанимации и подключен к аппарату искусственного дыхания. Известно, что ему уже провели операцию и удалили селезенку. Кроме того, в результате аварии у мальчика повреждена голова, грудная клетка и брюшная полость. Медики его хотят доставить в киевскую больницу ОХМАТДЕТ, однако, по их словам, сейчас транспортировать ребенка нельзя. Для соответствующих консультаций были вызваны областные специалисты и врачи из Киева.

Тем временем, водителю начальника полиции 8 июня объявили о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения повлекшее тяжкие последствия. Также его задержали. По заключению экспертизы, в состоянии алкогольного опьянения мужчина не находился. 9 июня в полтавском суде ему будут избирать меру пресечения. Делом сейчас занимается отдел ГБР Полтавы.

Еще один резонасный случай с участием полиции и ребенка! Убийство 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии

Заметим, что аварии на этом месте случаются не впервые, поэтому местные жители неоднократно просили установить там светофор или по крайней мере положить "лежачего полицейского". Также в горсовете зарегистрированы более двух десятков депутатских обращений с аналогичной просьбой, и из бюджета города даже выделили на это средства, но установить светофор собирались ближе к сентябрю, ко Дню города.

Был политический кризис в Конотопе, были политические распри, поэтому депутаты не имели возможности выделить эти средства. Сейчас деньги уже нашли – это 300 тысяч гривен. При планировании бюджета на этот год были запланированы и выделены средства на установку светофора,

– говорят в горсовете Конотопа.