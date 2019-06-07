В Конотопе автомобиль начальника полиции сбил ребенка

В центре Конотопа на Сумщине, автомобиль начальника полиции города сбил 10-летнего мальчика. Авто ехало на большой скорости, ребенок в тяжелом состоянии.

Мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода, об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

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Авто – служебное, пока правоохранители не предоставляют информацию о том, управлял ли лично им начальник полиции.

Ребенок в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сейчас идет операция,

– сообщил мэр Артем Семенихин на своей странице в Facebook.

На место происшествия сразу выехали руководитель главного управления национальной полиции в области. Обстоятельства и причины аварии устанавливают работники Государственного бюро расследований

В Переяславе-Хмельницком 31 мая из огнестрельного оружия попали в голову 5-летнему мальчику. Ребенок получил сложнейшее ранение – Кирилл умер 3 июня несмотря на усилия медиков. В преступлении подозревают двух местных полицейских, которые в тот момент были пьяными и решили пострелять по жестянкам. Подозреваемым уже избрана мера пресечения – 60 дней без права внесения залога.

Из-за убийства вероятно пьяными полицейскими 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком глава полиции Киевской области Дмитрий Ценового подал рапорт об отставке. Зато национальная полиция уже назначила его главой полицейских в составе операции Объединенных сил. Отстранили также местных руководителей полиции.