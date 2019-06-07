У Конотопі автомобіль начальника поліції збив дитину

У центрі Конотопа, що на Сумщині, автомобіль начальника поліції міста збив 10-річного хлопчика. Авто їхало на великій швидкості, дитина у важкому стані.

Хлопчик перебігав дорогу поза межами пішохідного переходу, про це повідомляє прес-служба поліції Сумської області.

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Авто – службове, наразі правоохоронці не надають інформацію про те, чи кермував особисто начальник поліції.

Дитина у вкрай важкому стані в реанімації, зараз йде операція,

– повідомив міський голова Артем Семеніхін на своїй сторінці у Facebook.

На місце події одразу виїхали керівник головного управління національної поліції в області. Обставини та причини аварії встановлюють працівники Державного бюро розслідувань

У Переяславі-Хмельницькому 31 травня із вогнепальної зброї поцілили у голову 5-річному хлопчику. Дитина отримала надважке поранення – Кирило помер 3 червня попри зусилля медиків. В злочині підозрюють двох місцевих поліцейських, які у той момент були п'яними і вирішили постріляти по бляшанка. Підозрюваним уже обрали запобіжний захід – 60 днів без права внесення застави.

Через вбивство ймовірно п’яними поліцейськими 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку. Натомість Національна поліція уже призначила його головою поліцейських у складі операції Об'єднаних сил. Відсторонили також місцевих керівників поліції.