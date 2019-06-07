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      У Конотопі автомобіль начальника поліції збив дитину

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      На Сумщині поліцейські збили 10-річного хлопчика
      На Сумщині поліцейські збили 10-річного хлопчика / sumy.today

      У центрі Конотопа, що на Сумщині, автомобіль начальника поліції міста збив 10-річного хлопчика. Авто їхало на великій швидкості, дитина у важкому стані.

      Хлопчик перебігав дорогу поза межами пішохідного переходу, про це повідомляє прес-служба поліції Сумської області. 

      Читайте також: Правоохоронцям влаштували тотальні перевірки: відсторонили вже 10 начальників

      Авто – службове, наразі правоохоронці не надають інформацію про те, чи кермував особисто начальник поліції. 

      Дитина у вкрай важкому стані в реанімації, зараз йде операція, 
      – повідомив міський голова  Артем Семеніхін на своїй сторінці у Facebook.

      На місце події одразу виїхали керівник головного управління національної поліції в області. Обставини та причини аварії встановлюють працівники Державного бюро розслідувань

      У Переяславі-Хмельницькому 31 травня із вогнепальної зброї поцілили у голову 5-річному хлопчику. Дитина отримала надважке поранення – Кирило помер 3 червня попри зусилля медиків. В злочині підозрюють двох місцевих поліцейських, які у той момент були п'яними і вирішили постріляти по бляшанка. Підозрюваним уже обрали запобіжний захід – 60 днів без права внесення застави.

      Через вбивство ймовірно п’яними поліцейськими 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку. Натомість Національна поліція уже призначила його головою поліцейських у складі операції Об'єднаних сил. Відсторонили також місцевих керівників поліції.

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      Теги: Новини політики Новини України Поліція Діти і неповнолітні Суми Конотоп Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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