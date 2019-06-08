Медики провели операцию и удалили селезенку 10-летнему мальчику, которого в Конотопе сбила машина начальника полиции города. Ребенок сейчас находится в стабильном состоянии.

В центре Конотопа 7 июня авто начальника полиции города на скорости сбил 10-летнего мальчика. Правда, за рулем находился не глава полиции города, а другой полицейский – в трезвом состоянии. Его уже задержали и объявили о подозрении.

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Сейчас специалисты из Сум делают пострадавшему мальчику компьютерную томографию (обследование) головного мозга, написал на странице в Facebook мэр Конотопа Артем Семенихин.

По словам очевидцев, мальчик перебегал дорогу не по пешеходному переходу, когда начался ливень, и попал под колеса машины. Некоторые свидетели происшествия утверждают, что ребенка сразу понесли в больницу, расположенную рядом, и не ждали "скорой".

Полицейский, который был за рулем авто, – сержант полиции и штатный водитель этого служебного автомобиля, сообщил начальник полиции Сумщины Николай Лушпиенко.