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      Авария в Конотопе с авто полиции: ребенку пришлось удалить селезенку

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      Мальчику, которого сбило авто полиции в Конотопе, сделали операцию
      Мальчику, которого сбило авто полиции в Конотопе, сделали операцию / Коллаж 24 канала

      Медики провели операцию и удалили селезенку 10-летнему мальчику, которого в Конотопе сбила машина начальника полиции города. Ребенок сейчас находится в стабильном состоянии.

      В центре Конотопа 7 июня авто начальника полиции города на скорости сбил 10-летнего мальчика. Правда, за рулем находился не глава полиции города, а другой полицейский – в трезвом состоянии. Его уже задержали и объявили о подозрении.

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      Сейчас специалисты из Сум делают пострадавшему мальчику компьютерную томографию (обследование) головного мозга, написал на странице в Facebook мэр Конотопа Артем Семенихин.

      По словам очевидцев, мальчик перебегал дорогу не по пешеходному переходу, когда начался ливень, и попал под колеса машины. Некоторые свидетели происшествия утверждают, что ребенка сразу понесли в больницу, расположенную рядом, и не ждали "скорой".

      Полицейский, который был за рулем авто, – сержант полиции и штатный водитель этого служебного автомобиля, сообщил начальник полиции Сумщины Николай Лушпиенко.

       

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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Полиция Конотоп Сумы Аварии и ДТП Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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