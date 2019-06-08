Аварія в Конотопі з авто поліції: дитині довелося видалити селезінку

Медики провели операцію та видалили селезінку 10-річному хлопчикові, якого в Конотопі збило авто начальника поліції міста. Дитина зараз перебуває у стабільному стані.

У центрі Конотопа 7 червня авто начальника поліції міста на швидкості збило 10-річного хлопчика. Щоправда, за кермом перебував не голова поліції міста, а інший правоохоронець – у тверезому стані. Його вже затримали та оголосили про підозру.

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Зараз фахівці з Сум роблять постраждалому хлопчикові комп’ютерну томографію (обстеження) головного мозку, написав на сторінці у Facebook міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

За словами очевидців, хлопчик перебігав дорогу поза пішохідним переходом, коли почалася злива, і потрапив під колеса машини. Деякі свідки події стверджують, що дитину відразу понесли до лікарні, розташованої поруч, і не чекали "швидкої".

Правоохоронець, який був за кермом авто, – сержант поліції і штатний водій цього службового автомобіля, повідомив начальник поліції Сумщини Микола Лушпієнко.