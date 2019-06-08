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      Авто полиции сбило 10-летнего мальчика в Конотопе: появилась резонансная деталь

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      Мать сбитого полицейским мальчика в Конотопе 2 года назад заказывала убийство своего мужа
      Мать сбитого полицейским мальчика в Конотопе 2 года назад заказывала убийство своего мужа / 24 канал

      Мать 10-летнего школьника, которого накануне вечером в Конотопе сбило авто полиции якобы на пешеходном переходе, два года назад заказывала убийство своего мужа.

      Как рассказал заместитель начальника областной полиции Сумской области Владимир Бабич, женщина заказала убийство своего мужа знакомому, который снимал у них комнату. Пообещала она "киллеру" 5 тысяч гривен. Правда, трагедия так и не произошла, поскольку мужчина пожалел свою жертву и обо всем рассказал полицейским, передает ТСН.

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      Сама же жертва, когда узнал, что его заказали, да еще и так дешево, согласился подыграть правоохранителям. В частности, его облили кровью и сделали несколько снимков. В конце концов наиболее удачное фото так называемый киллер после убийства показал заказчице, и она заплатила.

      Бабич добавляет, что во время передачи денег женщину задержали. Ей грозило лишение свободы сроком до 15 лет. Сейчас расследование дела находится на судебном уровне, а заказчица убийства – на свободе, правда перед этим некоторое время провела в СИЗО.

      Добавим, в 2017 году СМИ писали, что незадолго до того, как заказать убийство 30-летняя женщина с двумя детьми перешла жить к любовнику. Как только она от него забеременела, то решила разорвать любовный треугольник и навсегда избавиться от законного супруга.

      Кроме того, тогда правоохранители предполагали, после смерти своего законного супруга, женщина претендовала бы на квартиру и дополнительные выплаты на детей. Однако она все обвинения отвергала.

      Относительно ДТП с участием авто полиции в Конотопе, то оно произошло вечером 7 июня. После того, как в центре города автомобиль начальника местной полиции сбил 10-летнего мальчика якобы на пешеходном переходе, ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии. Впоследствии школьнику провели операцию и удалили селезенку.

      Заметим, что машина полиции ехала на бешеной скорости. За ее рулем находился не глава полиции Конотопа, а сержант полиции и штатный водитель этого служебного автомобиля. Ему уже объявили о подозрении и задержали за нарушение правил дорожного движения.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Конотоп Криминальные новости ДТП с участием полиции Аварии и ДТП
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