Авто полиции сбило ребенка в Конотопе: появилось видео первых минут после ДТП

В сети появилось видео первых минут после аварии в Конотопе, где автомобиль начальника полиции города сбил 10-летнего парня на дороге. На кадрах видно, что ребенок лежит на проезжей части, а вокруг него находятся 4 мужчин.

В Конотопе 7 июня автомобиль начальника полиции города на скорости сбил 10-летнего мальчика. Ребенка забрали в больницу и сделали операцию. За рулем авто находился не глава полиции города, а другой правоохранитель - в трезвом состоянии. Его уже задержали и объявили о подозрении в преступлении.

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Очевидцы говорят, что мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода, тогда его и сбила машина. Мэр Конотопа Артем Семенихин в подписи к видео указал, что авто сбило ребенка на пешеходном переходе, хотя на кадрах этого перехода не видно.

Семенихин также записал видео, на котором осуждает водителя и говорит, что водитель авто – тот самый человек, на которого мэр города уже жаловался голове полиции. Мэр Конотопа говорит, что предупреждал – стиль вождения мужчины "выходит за пределы самого отчаянного воображения".

Смотрите видео с места ДТП в Конотопе, где авто полиции сбило ребенка: