Авто поліції збило дитину в Конотопі: з’явилось відео перших хвилин після ДТП

У мережі з'явилося відео перших хвилин після аварії в Конотопі, де авто начальника поліції міста збило 10-річного хлопця на дорозі. На кадрах видно, що дитина лежить на проїжджій частині, а довкола неї перебувають 4 чоловіків.

У Конотопі 7 червня авто начальника поліції міста на швидкості збило 10-річного хлопчика. Дитину забрали до лікарні і зробили операцію. За кермом авто перебував не голова поліції міста, а інший правоохоронець – у тверезому стані. Його вже затримали та оголосили про підозру у злочині.

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Очевидці кажуть, що хлопчик перебігав дорогу поза пішохідним переходом, тоді його і збило авто. Міський голова Конотопа Артем Семеніхін у підписі до відео вказав, що авто збило дитину на пішохідному переході, хоча на кадрах цього переходу не видно.

Семеніхін також записав відео, на якому засуджує водія і каже, що керманич авто – той самий чоловік, щодо якого мер міста вже скаржився голові поліції. Міський голова Конотопа каже, що попереджав – стиль водіння чоловіка "виходить за межі найвідчайдушнішої уяви".

Дивіться відео з місця ДТП в Конотопі, де авто поліції збило дитину: