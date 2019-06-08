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      Авто поліції збило дитину в Конотопі: з’явилось відео перших хвилин після ДТП

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      Фото з місця ДТП в Конотопі, де авто поліції збило 10-річного хлопчика
      Фото з місця ДТП в Конотопі, де авто поліції збило 10-річного хлопчика / Кадр з відео

      У мережі з'явилося відео перших хвилин після аварії в Конотопі, де авто начальника поліції міста збило 10-річного хлопця на дорозі. На кадрах видно, що дитина лежить на проїжджій частині, а довкола неї перебувають 4 чоловіків.

      У Конотопі 7 червня авто начальника поліції міста на швидкості збило 10-річного хлопчика. Дитину забрали до лікарні і зробили операцію. За кермом авто перебував не голова поліції міста, а інший правоохоронець – у тверезому стані. Його вже затримали та оголосили про підозру у злочині.

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      Очевидці кажуть, що хлопчик перебігав дорогу поза пішохідним переходом, тоді його і збило авто. Міський голова Конотопа Артем Семеніхін у підписі до відео вказав, що авто збило дитину на пішохідному переході, хоча на кадрах цього переходу не видно.

      Семеніхін також записав відео, на якому засуджує водія і каже, що керманич авто – той самий чоловік, щодо якого мер міста вже скаржився голові поліції. Міський голова Конотопа каже, що попереджав – стиль водіння чоловіка "виходить за межі найвідчайдушнішої уяви".

      Дивіться відео з місця ДТП в Конотопі, де авто поліції збило дитину:

       

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Діти і неповнолітні Конотоп Суми Поліція
      Джерело: 24 канал
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