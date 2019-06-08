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      Авто поліції збило 10-річного хлопчика у Конотопі: з’явилася резонансна деталь

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      Мати збитого поліцейським хлопчика у Конотопі 2 роки тому замовляла вбивство свого чоловіка
      Мати збитого поліцейським хлопчика у Конотопі 2 роки тому замовляла вбивство свого чоловіка / 24 канал

      Мати 10-річного школяра, якого напередодні увечері у Конотопі збило авто поліції нібито на пішохідному переході, два роки тому замовляла вбивство свого чоловіка.

      Як розповів заступник начальника обласної поліції Сумської області Володимир Бабич, жінка замовляла вбивство свого чоловіка знайомому, що винаймав у них кімнату. Пообіцяла вона "кілеру" 5 тисяч гривень. Щоправда, трагедія так і не сталася, оскільки чоловік пожалів свою жертву та про все розповів поліцейським, передає ТСН.

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      Сама ж жертва, коли дізнався, що його замовили, та ще й так дешево, погодився підіграти правоохоронцям. Зокрема, його облили кров'ю та зробили кілька знімків. Зрештою найбільш вдале фото так званий кілер після вбивства показав замовниці, і та заплатила.

      Бабич додає, що під час передавання грошей жінку затримали. Їй загрожувало позбавлення терміном до 15 років. Наразі розслідування справи перебуває на судовому рівні, а замовниця вбивства – на волі, щоправда перед цим деякий час провела в СІЗО.

      Додамо, у 2017 році ЗМІ писали, що незадовго до того, як замовити вбивство 30-річна жінка із двома дітьми перейшла жити до коханця. Як тільки вона від нього завагітніла, то вирішила розірвати любовний трикутник і назавжди позбутися законного чоловіка.

      Крім того, тоді правоохоронці припускали, після смерті свого законного чоловіка, жінка претендувала б на квартиру та додаткові виплати на дітей. Однак вона усі обвинувачення відкидала.

      Щодо ДТП за участю авто поліції у Конотопі, то воно сталося увечері 7 червня. Після того, як у центрі міста автомобіль начальника місцевої поліції збив 10-річного хлопчика нібито на пішохідному переході, дитина потрапила до лікарні у важкому стані. Згодом школяреві провели операцію та видалили селезінку.

      Зауважимо, що машина поліції їхала на шаленій швидкості. За її кермом перебував не голова поліції Конотопа, а сержант поліції та штатний водій цього службового автомобіля. Йому вже оголосили про підозру та затримали через порушення правил дорожнього руху.

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП ДТП за участю поліції Кримінальні новини Конотоп Діти і неповнолітні
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