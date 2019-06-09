Авто поліції на шаленій швидкості наїхало на 10-річного хлопця у Конотопі: відео моменту аварії

У мережі з’явилося відео з камер спостереження, що розміщуються на одному з магазинів, розташованого неподалік пішохідного переходу, де напередодні авто поліції збило 10-річного хлопчика. За словами винуватця ДТП, він їхав зі швидкістю 50-60 кілометрів за годину та нічого не перевищував.

На кадрах власне видно момент аварії – як авто на шаленій швидкості на пішохідному переході збиває хлопчика – та те, що водій машини після наїзду одразу кинувся до дитини. Крім того, до школяра підійшли перехожі та за лічені хвилини його евакуювали, щоправда на "швидку" не чекали. Річ у тім, що вони знайшли широку дошку та на ній, як на ношах, понесли хлопця до лікарні, розташованої неподалік, передає ТСН.

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Авто поліції збило дитину на пішохідному переході / Cкріншот відео

Як авто поліції збиває на пішохідному переході 10-річного хлопчика: відео моменту ДТП

Машина, що скоїла ДТП, належала начальнику поліції Конотопа Сергію Несмачному, але за кермом перебував не він, а його водій, що має звання сержанта. Щоправда, за словами заступника начальника поліції Сумщини Володимира Бабича, керівника з посади все одно відсторонили.

"Було ухвалено рішення про відсторонення начальника управління, але слід зрозуміти – це не покарання внаслідок ДТП", – зауважив він.

Відомо, що Сергій Несмачний пропрацював начальником поліції Конотопа лише два тижні, натомість його водій – у поліції вже майже 9 років. Несмачний характеризує свого підопічного як досвідченого та зазвичай спокійного.

Коли я приїхав, він в емоційному стані був, казав, що до 50, 60 кілометрів за годину він їхав і не перевищував швидкість,

– розповів офіцер.

ДТП за участю авто поліції та 10-річного хлопчика трапилося у центрі Конотопа увечері 7 червня. Зараз школяр перебуває у реанімації та його підключено до апарату штучного дихання. Відомо, що йому вже провели операцію та видалили селезінку. Крім того, внаслідок аварії у хлопчика пошкоджено голову, грудну клітку та черевну порожнину. Медики його хочуть доправити до київської лікарні ОХМАТДИТ, однак, за їхніми словами, зараз транспортувати дитину не можна. Для відповідних консультацій було викликано обласних спеціалістів і лікарів з Києва.

Тим часом, водієві начальника поліції 8 червня оголосили про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху що спричинило тяжкі наслідки. Також його затримали. За висновками експертизи, у стані алкогольного сп’яніння чоловік не перебував. 9 червня у полтавському суді йому обиратимуть запобіжний захід. Справою наразі займається відділ ДБР Полтави.

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Зауважимо, що аварії на цьому місці трапляються не вперше, відтак місцеві жителі неодноразово просили встановити там світлофор або принаймні покласти "лежачого поліцейського". Також у міськраді зареєстровано понад два десятки депутатських звернень з аналогічним проханням, і з бюджету міста навіть виділили на це кошти, але встановити світлофор збирались ближче до вересня, до Дня міста.

Була політична криза в Конотопі, були політичні чвари, тому депутати не мали можливості виділити ці кошти. Зараз гроші вже знайшли – це 300 тисяч гривень. Під час планування бюджету на цей рік було заплановано та виділено кошти на встановлення світлофору,

– кажуть у міськраді Конотопа.