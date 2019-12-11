Смертельні та шокуючі: найгучніші ДТП у 2019 році

Все частіше можна почути фразу: на українських дорогах гине більше людей, ніж на війні. І з цим важко сперечатися. Так, за 10 місяців 2019 року в Україні сталося майже 130 тисяч ДТП, в яких постраждали 26 700 осіб, а загинули – 2716. Згадуємо аварії, які стали найбільш обговорюваними.

Громадський транспорт

Маршрутки та автобуси нерідко ставали учасниками дорожньо-транспортних пригод. І їхні пасажири не завжди відбувалися незначними травмами чи переляком.

Найбільше людей загинуло та постраждали під час ДТП, що сталася 22 вересня на трасі Київ-Чоп у Житомирській області. У результаті зіткнення вантажівки та пасажирського автобуса жертвами стали 9 осіб, ще 10 отримали травми.

Також 9 людей загинули на день раніше, 21 вересня, на трасі Одеса – Білгород-Дністровський внаслідок зіткнення переповненої маршрутки та вантажівки. Двоє осіб були травмовані. За інформацією поліції, ДТП сталася з вини водія фури.



В ДТП 21 вересня маршрутку з пасажирами фактично зім'яло / ДСНС

19 лютого на автодорозі Київ – Харків у Полтавській області мікроавтобус, який прямував до Запоріжжя з Варшави, вдарився у колесовідбійник. Аварія забрала життя п’ятьох пасажирів, водій отримав важкі травми.

На дорогах України гинули й іноземці. Так, 6 травня в Івано-Франківської області вантажівка ГАЗ-66 з білоруськими туристами злетіла з 40-метрового обриву в річку Чорний Черемош. У результаті ДТП загинули три людини. Винним визнали водія, який був у нетверезому стані. Також покарання отримав керівник Федерації рафтингу Прикарпаття, яка дала дозвіл на перевезення.

Спричинили правоохоронці

Чимало ДТП у 2019 році сталося з вини працівників правоохоронних органів.

Так, 18 червня на трасі Скадовськ – Каховка в Херсонській області старший оперуповноважений Нацполіції в АР Крим і Севастополі спричинив ДТП, у якій загинула ціла сім’я: подружжя та їхня 9-річна донька. Правоохоронець на BMW вилетів на зустрічну смугу і врізався у ВАЗ-21 099 з родиною. Його затримали, але спершу випустили під заставу. Пізніше заарештували повторно на два місяці без права внесення застави.

Ще одна смертельна ДТП за участю правоохоронця сталася 26 вересня у Броварах (Київська область). Поліцейський, який кермував авто п’яним, врізався в зупинку громадського транспорту. Загинула жінка, двоє осіб постраждали. Працівнику поліції загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Що відомо про загиблу і постраждалих у ДТП в Броварах: відео

7 червня у центрі Конотопу авто начальника місцевої поліції на шаленій швидкості збило 10-річного хлопчика, який перебував на пішохідному переході. Дитина потрапила до лікарні у важкому стані, зокрема йому видалили селезінку. За кермом машини перебував не голова поліції Конотопа, а сержант поліції та штатний водій цього службового автомобіля.

Спричинили чиновники

Винуватцями аварій часто ставали і державні службовці. Наприклад, 6 травня депутат міської ради Яготина (Київська область), перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, на смерть збив двох чоловіків – батька та сина, які їхали на мотоциклі. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

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9 вересня депутат Івано-Франківської міськради Роман Марцінків (який є двоюрідним братом мера Івано-Франківська) збив на смерть на пішохідному переході 68-річного чоловіка. За фактом ДТП було розпочато кримінальне провадження.

Наступного дня, 10 вересня, в Чернігові депутат міської ради Ярослав Ковтун на нерегульованому пішохідному переході збив чоловіка, той помер у лікарні. Чиновника затримали, але згодом відпустили через відсутність доказів.

Хто з відомих українців загинув у ДТП цього року

У ніч на 10 серпня в ДТП у Полтавській області загинула провідна солістка харківського балету Світлана Ісакова. Їй був 31 рік.

Чим запам'яталася знаменита балерина: відео

7 квітня у ДТП під Києвом загинув генеральний директор однієї з найбільших українських агропромислових компаній Allseeds та волонтер Володимир Слабовський. Чоловік народився у Донецьку, а з початку війни залишив там власність і бізнес та почав активно допомагати українським бійцям. Йому було 57 років.

1 серпня жертвою ДТП став український діджей Олександр Лисогор, відомий як Mixmixmaster Gabber. Він, зокрема, виступав у столичному Зеленому театрі та був учасником фестивалю "Atlas Weekend". Аварія сталася на проспекті Перемоги у Києві. Лисогор їхав на мотоциклі, його підрізав інший автомобіль.



Діджей Mixmixmaster Gabber / Олександр Барабошко via Facebook

27 березня у Запоріжжі загинув багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу, чемпіон Кубка Європи і Кубка світу Олександр Власенко. Йому було 18 років. Автомобіль ЗАЗ-1103 "Славута", за кермом якого був спортсмен, не розминувся з фурою.

Скандальні ДТП без загиблих

Найбільш обговорюваною аварією нині є ДТП з уповноваженим президента з прав дитини Миколою Кулебою, яка сталася 24 листопада у селищі Чабани під Києвом.

З ним у машині були двоє синів. Відомо, що Кулеба поїхав на червоне світло світлофора, власне спричинивши аварію. Постраждали він сам, його старший син, а також водій іншого авто-учасника ДТП. За словами лікарів, реабілітація Кулеби може зайняти рік-півтора.

ДТП за участю дитячого омбудсмена Кулеби: відео

14 липня мікроавтобус з кортежу президента Володимира Зеленського потрапив у ДТП за участю двох автобусів зі школярами. Жодна дитина серйозних травм не отримала. Правоохоронці за цим фактом склали два протоколи про адміністративні порушення. Таким чином двом водіям Управління держохорони, яке відповідає за безпеку Зеленського, загрожує штраф у розмірі близько 340 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Досі на слуху і аварія, яка сталася 22 серпня: в одному з дворів у Дарницькому районі Києва жінка за кермом автомобіля збила матір з 9-річним сином. Згодом стало відомо, що водійка – це 59-річна Лілія Сопельник, яка є тещею відомого телеведучого Сергія Притули і народного депутата Віталія Хомутинника. Суд її відправив під нічний домашній арешт на два місяці. 11 грудня з'явилася інформація, що справу можуть спустити на гальма.

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