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      Депутат збив людину на переході у Чернігові

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      У Чернігові депутат збив пішохода
      У Чернігові депутат збив пішохода / Цензор.НЕТ

      Депутат міськради Чернігова наїхав на пішохода, який переходив дорогу – постраждалий в лікарні. ДТП трапилась ввечері 10 вересня.

      Чоловік отримав травми різного ступеня та був госпіталізований, повідомляє пресцентр Національної поліції у Чернігівській області.

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      Аварія трапилася близько 22:00 на вулиці Толстого, 94. За словами речниці поліції області Наталії Реберг, водій був тверезий. 

      Відомо, що депутат наїхав на пішохода, коли той переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

      За інформацією джерела UA: Чернігів, за кермом автівки був депутат "Демократичного альянсу" Ярослав Ковтун.

      На фото з місця аварії видно синю автівку Mazda-626, і саме ця модель зазначена в електронній декларації Ярослава Ковтуна.


      Декларація Ярослава Ковтуна


      Депутат міськради у Чернігові збив людину / Фото: Високий Вал

      Натомість місцевий депутат не реагує на запитання журналістів та не йде на контакт. 

      Ярослав ковтун депутат збив людину у Чернігові
      Депутат міськради від "Демократичний альянс" у Чернігові – Ярослав Ковтун

      Проти депутата відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Йому загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Чернігова Аварії та ДТП Кримінальні новини Кримінал
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