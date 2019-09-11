Це нещасний випадок, – поліція Лондона про наїзд авто на Гонтареву

Поліція Великобританії не вважає замовним наїзд автомобіля на колишню очільницю Національного банку Валерію Гонтареву у Лондоні. За їх даними – це нещасний випадок.

Лондонські правоохоронці розповіли, що не виявили жодних "підозрілих" обставин аварії, передає theБабель.

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Автомобіль збив Гонтареву на пішохідному переході в Лондоні 26 серпня. Вона отримала переломи різного ступеню важкості та була госпіталізована. У лікарні ексглаву Нацбанку прооперували і загроз для її життя немає.

Поліція розслідувала, що стало причиною аварії і чи був наїзд замовним.

Проте, згодом правоохоронці розповіли деталі інциденту і відзначили, що розцінюють аварію як нещасний випадок.

За їх словами, водій Монір Малік, який скоїв наїзд на Гонтареву, не втік, а залишився на місці пригоди. Поліція його допитала і розцінює аварію як нещасний випадок. Чоловіка не затримували.

Що каже Гонтарева про погрози? На початку серпня 2019 року Генпрокуратура викликала Гонтареву, яка живе у Лондоні, на допит як підозрювану у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. Проте Гонтарева заявила, що не піде на допит, натомість чекає на слідчих у Лондоні.



Перед цим ексвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський заявляв, що готовий організувати приліт Гонтаревої в Україну у приватному порядку. На це Гонтарева сказала, що вважає заяву олігарха погрозою. Вона навіть заявила, що "якщо з нею щось трапиться у Лондоні, то ми повинні знати, хто за цим стоїть".



Тому, і наїзд авто у Лондоні Гонтарева пов’язала із олігархом Коломойським.

До слова, у центрі Києва в ніч на 5 вересня облили бензином та спалили автомобіль Audi, зареєстрований на невістку колишньої глави НБУ Валерії Гонтаревої, яку також звати Валерія Гонтарева. Сама ексочільниця Нацбанку зауважила, що цей інцидент – атака на її сім'ю і спроба фізичного знищення.

Чому Гонтаревій вигідні ці інциденти?

Дмитро Гнап зауважує, що єдиними доказами про наїзд на Гонтареву у Лондоні та "підпал" авто її невістки є слова самої ексглави Нацбанку. За його словами, Гонтаревій це може бути навіть вигідно – усі відволіклися на ці випадки, забувши про справу щодо неї в Україні.

Журналіст пояснює, що Гонтарева зацікавлена у тому, щоб будучи прикутою до лікарняного ліжка не повертатися до України. Підозрілим є і те, що не було опубліковане відео з камер спостереження з паркінгу, де стояло авто невістки Гонтаревої.

"Усі зараз обговорюють, що там трапилося з Гонтаревою та її рідними. Натомість ми не питаємо, чому вона не хоче повертатися до України, щоб давати свідчення у справі про розкрадання 2 мільярдів гривень аграрного фонду", – наголосив Гнап.