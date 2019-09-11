12:51
11 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА APPLE ІМПІЧМЕНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко стане президентом США. РПЦ перетворює воду на вино
      Вєсті Кремля
      22:44, 10 вересня
      Вєсті.UA: Дива рівноваги Луценка. Катастрофічна реформа "Укрзалізниці"
      Вєсті.UA
      19:42, 10 вересня
      В яких шокуючих умовах працюють в "Київмедспецтрансі": як розголос вплинув на підприємство
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА APPLE ІМПІЧМЕНТ

      Це нещасний випадок, – поліція Лондона про наїзд авто на Гонтареву

      3863 Читать новость на русском
      Наїзд авто на Гонтареву у Лондоні: поліція прокоментувала "замовність" ДТП
      Наїзд авто на Гонтареву у Лондоні: поліція прокоментувала "замовність" ДТП / biz.nv.ua

      Поліція Великобританії не вважає замовним наїзд автомобіля на колишню очільницю Національного банку Валерію Гонтареву у Лондоні. За їх даними – це нещасний випадок.

      Лондонські правоохоронці розповіли, що не виявили жодних "підозрілих" обставин аварії, передає theБабель.

      До теми: Гонтарева в лікарні у Лондоні: з'явилось фото і відео

      Автомобіль збив Гонтареву на пішохідному переході в Лондоні 26 серпня. Вона отримала переломи різного ступеню важкості та була госпіталізована. У лікарні ексглаву Нацбанку прооперували і загроз для її життя немає.

      Поліція розслідувала, що стало причиною аварії і чи був наїзд замовним.

      Проте, згодом правоохоронці розповіли деталі інциденту і відзначили, що розцінюють аварію як нещасний випадок.

      За їх словами, водій Монір Малік, який скоїв наїзд на Гонтареву, не втік, а залишився на місці пригоди. Поліція його допитала і розцінює аварію як нещасний випадок. Чоловіка не затримували.

      Що каже Гонтарева про погрози? На початку серпня 2019 року Генпрокуратура викликала Гонтареву, яка живе у Лондоні, на допит як підозрювану у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. Проте Гонтарева заявила, що не піде на допит, натомість чекає на слідчих у Лондоні.

      Перед цим ексвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський заявляв, що готовий організувати приліт Гонтаревої в Україну у приватному порядку. На це Гонтарева сказала, що вважає заяву олігарха погрозою. Вона навіть заявила, що "якщо з нею щось трапиться у Лондоні, то ми повинні знати, хто за цим стоїть".

      Тому, і наїзд авто у Лондоні Г      онтарева пов’язала із олігархом Коломойським.

      До слова, у центрі Києва в ніч на 5 вересня облили бензином та спалили автомобіль Audi, зареєстрований на невістку колишньої глави НБУ Валерії Гонтаревої, яку також звати Валерія Гонтарева. Сама ексочільниця Нацбанку зауважила, що цей інцидент – атака на її сім'ю і спроба фізичного знищення.

      Чому Гонтаревій вигідні ці інциденти? 

      Дмитро Гнап зауважує, що єдиними доказами про наїзд на Гонтареву у Лондоні та "підпал" авто її невістки є слова самої ексглави Нацбанку. За його словами, Гонтаревій це може бути навіть вигідно – усі відволіклися на ці випадки, забувши про справу щодо неї в Україні.

      Журналіст пояснює, що Гонтарева зацікавлена у тому, щоб будучи прикутою до лікарняного ліжка не повертатися до України. Підозрілим є і те, що не було опубліковане відео з камер спостереження з паркінгу, де стояло авто невістки Гонтаревої.

      "Усі зараз обговорюють, що там трапилося з Гонтаревою та її рідними. Натомість ми не питаємо, чому вона не хоче повертатися до України, щоб давати свідчення у справі про розкрадання 2 мільярдів гривень аграрного фонду", – наголосив Гнап.

      blog_ava
      Люди вистрибували з вікон: моторошні фото трагедії 11 вересня у США
      сьогодні
      9623
      Теги: Новини України Новини політики Поліція Дмитро Гнап - новини Валерія Гонтарева Розслідування Аварії та ДТП Великобританія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Путіну потрібна була лише одна людина – і це не пропагандист Вишинський
      сьогодні , 12:00 Путіну потрібна була лише одна людина – і це не пропагандист Вишинський
      Блог Медіа 1008
      Теракт 11 вересня: що варто знати про вежі Всесвітнього торгового центру
      сьогодні , 11:09 Теракт 11 вересня: що варто знати про вежі Всесвітнього торгового центру
      798
      Збірна України зіграла внічию проти Нігерії: які проблеми української команди показав цей матч
      сьогодні , 10:35 Збірна України зіграла внічию проти Нігерії: які проблеми української команди показав цей матч
      Ігор Саджениця 768
      Рябошапка призначив Віктора Чумака головним військовим прокурором
      сьогодні , 10:24 Рябошапка призначив Віктора Чумака головним військовим прокурором
      3969
      Стосунки України з Росією: чому ще рано починати говорити про мир
      сьогодні , 09:55 Стосунки України з Росією: чому ще рано починати говорити про мир
      Євгенія Мазур 1088
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук