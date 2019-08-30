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      Гонтареву в Лондоні збило авто, – ЗМІ

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      Гонтареву в Лондоні збила машина – деталі ДТП з Гонтаревої
      Валерія Гонтарева потрапила до лікарні в Лондоні після того, як її збило авто / gordonua.com

      Екс-голову Нацбанку України Валерію Гонтареву в Лондоні днями збив автомобіль. Інцидент стався на пішохідному переході.

      На сьогодні Гонтарева перебуває в одній з лікарень Лондона, повідомляє "Главком" з посиланням на власні джерела.

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      Екс-очільниця отримала переломи різного ступеню важкості, проте її життю нічого не загрожує.

      Видання "Українські новини" теж повідомило, що Гонтареву збило авто і процитувало екс-голову НБУ.

      "Мене в понеділок вдень (26 серпня) на пішохідному переході в центрі Лондона збила машина і я тепер у госпіталі", – сказала Гонтарева.

      Вона додала, що поліція розслідує, чи був це нещасний випадок, чи почали реалізовуватися погрози.

      Що відомо про Валерію Гонтареву?

      Була головою НБУ з 2014 до 2018 року. За її перебування на посаді відбулась націоналізація "Приватбанку".

      З жовтня 2018 року Гонтарева живе в Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки.

      На початку серпня 2019 року Генпрокуратура викликала Гонтареву на допит як підозрювану у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. Проте Гонтарева заявила, що не піде на допит, натомість чекає на слідчих у Лондоні.

      Перед цим екс-власник "Приватбанку" Ігор Коломойський заявляв, що готовий організувати приліт Гонтаревої в Україну у приватному порядку. На це Гонтарева сказала, що вважає заяву олігарха погрозою.

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      Теги: Новини України Новини політики Лондон Аварії та ДТП НБУ Валерія Гонтарева
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