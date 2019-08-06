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      ГПУ викликає Гонтареву, Філатова і Стеценка: хоче вручити підозри

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      Генпрокуратура викликає підозрюваних у справі ICU про розкрадання 150 мільйонів
      Генпрокуратура викликає підозрюваних у справі ICU про розкрадання 150 мільйонів / molbuk.ua

      Генеральна прокуратура викликає екс-голову НБУ Валерію Гонтареву, екс-заступника голови АП Олексія Філатова та співвласника інвестиційної групи ICU Костянтина Стеценка для вручення підозр. Їх підозрюють у розкраданні 150 мільйонів гривень.

      Імовірне розкрадання буцімто мало місце під час укладання угоди між Аграрним фондом і одним з банків, повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

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      "Підозри будуть вручені людям, які безпосередньо ставили свої підписи на документах – пан Стеценко, це заступник голови групи ICU, Гонтарєва як керівник ICU і пан Філатов, який обслуговував цю угоду", – сказав Луценко.

      Він наголосив, що підозра ще не означає обвинувального акту – це лише початок перевірки слідчим дій підозрюваних.

      "Якщо підозру буде доповнено всіма необхідними доказами, її буде передано до суду", – зазначив генпрокурор.

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      Теги: Новини політики Новини України
      Джерело: 24 канал
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