ГПУ викликає Гонтареву, Філатова і Стеценка: хоче вручити підозри

Генеральна прокуратура викликає екс-голову НБУ Валерію Гонтареву, екс-заступника голови АП Олексія Філатова та співвласника інвестиційної групи ICU Костянтина Стеценка для вручення підозр. Їх підозрюють у розкраданні 150 мільйонів гривень.

Імовірне розкрадання буцімто мало місце під час укладання угоди між Аграрним фондом і одним з банків, повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

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"Підозри будуть вручені людям, які безпосередньо ставили свої підписи на документах – пан Стеценко, це заступник голови групи ICU, Гонтарєва як керівник ICU і пан Філатов, який обслуговував цю угоду", – сказав Луценко.

Він наголосив, що підозра ще не означає обвинувального акту – це лише початок перевірки слідчим дій підозрюваних.

"Якщо підозру буде доповнено всіма необхідними доказами, її буде передано до суду", – зазначив генпрокурор.