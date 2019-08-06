ГПУ вызывает Гонтареву, Филатова и Стеценко: хочет вручить подозрения

Генеральная прокуратура вызывает экс-главу НБУ Валерию Гонтареву, экс-заместителя главы АП Алексея Филатова и совладельца инвестиционной группы ICU Константина Стеценко для вручения подозрений. Их подозревают в хищении 150 миллионов гривен.

Вероятное хищение якобы имело место при заключении соглашения между Аграрным фондом и одним из банков, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

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Старшим прокурором дела был назначен заместитель главы ГПУ Сергей Кизь.

"Все эти дела были переданы в другое управление, были проанализированы. Кулик и его команда показывали все доказательства, которые, по его мнению, свидетельствуют о возможности подписания подозрения", – заявил генпрокурор.

Кроме того, он сообщил какова роль указанных лиц в этом деле.

Подозрения будут вручены людям, которые непосредственно ставили свои подписи на документах – господин Стеценко, заместитель председателя группы ICU, Гонтарева как руководитель ICU и господин Филатов, который обслуживал эту сделку,

– сказал Луценко.

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Он отметил, что подозрение еще не означает обвинительного акта – это только начало проверки следователем действий подозреваемых.

"Если подозрение будет дополнено всеми необходимыми доказательствами, оно будет передано в суд", – отметил генпрокурор.

Что известно о деле ICU?По версии следствия, брокерская фирма ICU была задействована в операции между государственным Аграрным фондом и "Брокбизнесбанком", который принадлежит олигарху Сергею Курченко. В результате этого были разворованы деньги Аграрного фонда.