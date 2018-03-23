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НАБУ взялось за финансового партнера Порошенко, заработавшего состояние благодаря "Роттердам +"

339 Читати новину українською
Макар Пасенюк
Макар Пасенюк

К маю 2015 ДТЭК Рината Ахметова из-за войны на Донбассе могла оказаться на грани банкротства. Однако тогда акции компании купила группа ICU, которой руководит приближенный к Президенту Порошенко Макар Пасенюк. Уже после этого в Украине была введена так называемая формула "Роттердам +", а стоимость еврооблигаций DTEK Finance plc выросла на 60% от стоимости их приобретения.

Покупкой акций ДТЭК заинтересовались в Национальном антикоррупционном бюро. И 1 марта Соломенский районный суд Киева разрешил детективам НАБУ получить доступ к документам о покупке группой ICU еврооблигаций холдинга ДТЭК, сообщает "Лига".

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В ходе досудебного расследования детективы НАБУ установили, что компании ICU Investment Management Ltd, CIS Opportunities Fund SPC Ltd и Global Opportunities Fund SPC Ltd, входящие в группу ICU, с сентября 2015 года по май 2016 года приобрели еврооблигации DTEK Finance plc на Ирландской фондовой бирже. Покупка совпала с разработкой Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии (так называемая формула "Роттердам+").

НАБУ подчеркивает, что Дмитрий Вовк, который возглавляет Национальную комиссию регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая и ввела формулу "Роттердам+", ранее работал в группе ICU.

После ввода формулы весной 2016 года стоимость еврооблигаций DTEK Finance plc выросла на 60% от стоимости их приобретения.

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Отмечается, что у следствия есть достаточные основания полагать, что глава и члены НКРЭКУ при принятии формулы "Роттердам+" действовали не только в интересах компаний группы ДТЭК, но и в интересах юридических и физических лиц, которые в течение 2015-2016 годов через компании группы ICU осуществляли приобретение еврооблигаций DTEK Finance plc.

Основными владельцами главного ICU Holdings Limited является Макар Пасенюк и Константин Стеценко. Пасенюка СМИ называют финансовым партнером Президента Украины Петра Порошенко. Структуры Пасенюка ранее участвовали в процессе предпродажной подготовки кондитерской фабрики Roshen, которая принадлежит семье Порошенко.

Группа ICU ранее принадлежала Валерии Гонтаревой, которая продала свой пакет акций после назначения главой Национального банка Украины.

В группе ICU заявили, что они готовы предоставить следствию все необходимые документы по этому делу.

К слову, НАБУ взялось за новый газовый бизнес окружения Порошенко после расследования журналистов.

Теги: Новости Украины Новости политики ICU Коррупция НАБУ Макар Пасенюк
Источник: 24 Канал
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