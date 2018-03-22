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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

НАБУ взялось за новый газовый бизнес окружения Порошенко после расследования журналистов

59 Читати новину українською
Газовый бизнес окружения Порошенко
Газовый бизнес окружения Порошенко / radiosvoboda.org

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением чиновниками Государственной службы геологии и недр Украины во время выдачи ООО "Аркона Газ-Энергия" спецразрешения на разработку Свистунковско-Червонолуцького месторождения в Полтавской области после выхода расследования программы "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и

Об этом сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.

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"Предварительно действия квалифицированы по статье 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением"). Следствие продолжается. О подозрении никому не сообщалось", – сообщила Олифира.

Смотрите видео, как журналисты повлияли на ход расследования

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены после обращений народных депутатов Виталия Куприя и Сергея Лещенко, которые ссылаются на журналистское расследование программы "Схемы" о том, что малоизвестная фирма "Аркона Газ-Энергия" без аукциона получила спецразрешение на добычу газа в Полтавский области на 20 лет и связана с окружением президента Украины Петра Порошенко.

Государственная служба геологии и недр Украины выдала соответствующее спецразрешение 18 мая 2017 года. Право добывать газ на перспективном месторождении стоило фирме "Аркона Газ-Энергия" всего 3,8 миллиона гривен.

Такая стоимость, по мнению полугосударственной компании ПАО "Укрнафта", которая годами исследовала и разрабатывала месторождение и тоже претендовала на эту лицензию, не соответствует рыночной цене. В "Укрнафте" отметили, что готовы были заплатить за это спецразрешение минимум 45 миллионов гривен. В то же время этой компании дважды отказали в предоставлении права на разработку газового месторождения. Якобы на основании несоответствия представленных полугосударственной компанией документов, о чем сообщили в ответе редакции программы в Госгеонедр.

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Расследование "Схем" "Новый газовый бизнес окружения Петра Порошенко" выявило, что реальный контроль над ООО "Аркона Газ-Энергия" имеют люди из окружения президента Украины Петра Порошенко, в частности, к фирме косвенно имеет отношение Алексей Маловацкий – юрист из команды Петра Порошенко, ныне член Высшего совета правосудия.

Установленные журналистами факты стали основанием для обращения в НАБУ и к общественным активистам. В частности, юристы ОО "Центр противодействия коррупции" НАБУ просят внести в ЕРДР сведения по факту совершения членом Высшего Совета Алексеем Маловацким уголовного правонарушения по статье "Злоупотребление властью или служебным положением".

Отдельно в обращении к НАБУ юристы "Центра противодействия коррупции" подчеркнули тот факт, что против коллегии судей, которые рассматривали апелляционную жалобу "Укрнафты" в Госгеонедр о предоставлении спецразрешения малоизвестной "Аркона Газ-Энергия", Высший совет правосудия открыл дисциплинарное производство.

Мы нашли решение, когда представители истца заявили отвод тройке судей – отвод заявлялся по той причине, что Алексеем Маловацким было начато дисциплинарное производство по тем судьям, как раз в период уже рассмотрения этого дела. И мы считаем, что это тоже является уже возможно злоупотреблением со стороны Маловацкого и этот факт тоже требует предоставления правовой оценки действиям Маловацкого,
– сообщил юрист "Центра противодействия коррупции" Андрей Савин.

Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция НАБУ Петр Порошенко журналисты Расследования
Источник: 24 Канал
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