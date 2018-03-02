У Петра Порошенко нет отпусков и новый газовый бизнес: кто за ним стоит?

Тайный отпуск Президента на Мальдивских островах суммой не менее 500 тысяч долларов: ответы гаранта. Откуда взялась компания "Аркона" и кто ею руководит.

Пресс-конференция президента Петра Порошенко – тот редкий момент, когда журналисты имеют возможность напрямую задать вопросы главе государства. В том числе и те, которые игнорировались в ответах на письменные запросы в Администрацию президента. Один из таких вопросов – относительно тайного отдыха Петра Порошенко на Мальдивских островах. Куда, как показало расследование, он со спутниками летал под вымышленными именами. Отпуск, который, по подсчетам, стоил не меньше полумиллиона долларов, была организован по всем законам конспирации. Хотя речь о главе государства – который должен был бы служить образцом подотчетности и прозрачности власти.

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Про все это спросил президента на пресс-конференции Михаил Ткач.

Информация была сообщена публично, мой перелет был оформлен с требованиями действующего законодательства. А то, что у вас нет доступа к базе данных пограничников, то их и не может быть, потому что это персональные данные, и вы не имеете права их иметь. Но если какой-либо компетентный орган захочет проверить пограничников, то бесспорно, найдет всю необходимую информацию. Насчет отпусков, то у Президента Украины их нет, поскольку он не может поручить выполнение своих обязанностей согласно Конституции – никому,

– сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

Вопрос, почему на борту зарегистрированных пассажиров не было фамилии Порошенко? Летел ли на Мальдивы вместе с ним Борис Вложкин? Правда ли, что для тайного отдыха в аэропорту Киева реконструировали рулежную дорожку и место для парковки самолета «F» и сколько заграничных поездок по частным делам имел Порошенко во время пребывания на наивысшей государственной должности – остались без ответов.

Новый газовый бизнес. Окружение Петра Порошенко.

Полугосударственная компания «Укрнафта» годами изучала и исследовала большое газовое месторождение в Полтавской области. Чтобы наконец начать на нем зарабатывать, оставалось только купить у государства лицензию на собственно добычу углеводородов из подготовленного месторождения. Но неожиданно и вне всякого конкурса такое спецразрешение по заниженной цене не отошло полугосударственной "Укрнафте", а совсем другой, малоизвестной частной фирме. На рынке заговорили, что за ней стоят интересы окружения украинского президента. Свое расследование провел Александр Черновалов. И нашел этому документальное подтверждение.

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Компания ПАО «Укранафта» является крупнейшей в Украине нефтедобывающей компанией. Контрольный пакет ее акций принадлежит государству, чуть меньше половины – олигарху Игорю Коломойскому. В течение 2014-2015 годов, когда "Укрнафту" возглавил Питер Ванхеке, лояльная к Игорю Коломойскому компания почти перестала платить в украинский бюджет ренту – обязательный налог с добычи нефти и газа.

Неожиданно, появляется ООО «Компания Аркона», которая взялась ни откуда, их никто не знает: ни конечных собственников, ни менеджмента там нет. Она неизвестно каким образом получает лицензию за невысокую цену добывать газ на Полтавщине. Суммарная стоимость месторождений, доступ к которым получила малоизвестная фирма, в случае успешного добычи составила более 12 миллиардов гривен. Что у нее есть известные покровители с Банковой на рынке, говорили почти с первых дней после выдачи спецразрешения, но документально доказать это никому не удавалось. За этой фирмой стоят приближенные к Петру Порошенко. Теперь они имеют право добывать газ на миллиарды гривен самых перспективных месторождений.