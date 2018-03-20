ТОП-5 тезисов по газовому конфликту между Украиной и Россией

В обход Украины Россия строит газопровод "Северный поток-2". Таким образом страна-агрессор пытается изолировать украинцев и загнать в зависимость Европу.

Как Россия навязывает Украине абсурдные условия?

В 2009 году Украина подписывает с Россией два скандальных газовых соглашения о покупке российского газа и о транзите голубого топлива в Европу.

"Контракты, которые были подписаны в 2009 году, были несправедливыми. Они были несправедливые и нечестные", – подчеркнул директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Нафтогаз" выиграл у "Газпрома" два судебных дела. Покупать российский газ Украина будет, но цену Стокгольмский арбитраж снижает, а объемы уменьшает, принцип "бери или плати" отменяет.

Читайте также: Катар готов поставлять Украине сжиженный газ, – Порошенко

За транзит "Газпром" заплатить "Нафтогазу" компенсацию, потому что не поставлял необходимое количество топлива. В общем, Россия должна Украине 2,56 миллиарда долларов.

Решение международного суда вызвало настоящую истерику в России. То "Газпром" снижает давление и провоцирует в Украине временный дефицит газа, то решает разрывать контракты с Украиной.

Мы должны поблагодарить "Газпром", потому что он сделал максимум для того, чтобы мы смогли наконец объяснить европейским партнерам, что "Газпром" не является нормальным партнером, – отметил Харченко.

Где Украина покупает газ?

Без российского газа украинцы уже более 2 лет. Украина покупает газ в Венгрии, Польше и Словакии. Но достаменно никто не знает, чьим по происхождению является газ в Европе, говорит Харченко.

Даже если газ является российским, а поставщиком является европейские страны, то мы имеем отношения с ответственным поставщиком, который не остановит через 15 минут поставку газа,

– прокомментировал народный депутат от фракции "Объединение "Самопомич" Лев Пидлисецкий.

В этом году Украина должна возобновить покупку газа из России. Это решение международного суда. Однако по новым – рыночным – условиями.

"Северный поток-2", или Какие угрозы несет газовая война России?

"Северный поток-2" – это газопровод от России до Германии в обход Украины. Его цель – остановить транзит российского газа через нашу страну.

"Это такой шантаж Украины, это гибридная война с Украиной, чтобы не дать возможности Украине зарабатывать на транспортировке газа", – сказал Пидлисецкий.

Читайте также: Доигрались: в Европе начали искать замену российскому газу из-за скандала со Скрипалем

Как следствие, Украина будет терять 2-3 миллиарда долларов ежегодно. Государственная газотранспортная система разрушится. Так Россия лишает Украину политического влияния. Более того, "Северный поток-2" угрожает безопасности Европы, ведь энергетика ЕС станет зависимой от России.

К слову, опасный газопровод вызывает сопротивление не только в Украине, но и в Польше, Литве, Латвии, Молдове, Швеции, Дании и Словакии. И все же мысли в Евросоюзе по "Северному потоку-2" раскололись. В лагере сторонников – Германия и Австрия.

Европа разделена этим проектом фактически на два больших блока. "Газпром" инвестирует десятки миллионов в лоббирование, продвижение, коммуникацию в Европе этого вопроса,

– пояснил Харченко.

Однако использование российского газопровода противоречит законам Евросоюза – третьему энергетическому пакету, уверяют эксперты.

Не допустить строительство "Северного потока-2" пытаются украинские политики. Недавно представители "Самопомочи" обсудили план противодействия в США.

"Сейчас очень важно объединить усилия украинского общества и американского сообщества для того, чтобы работать с нашими европейскими коллегами, прежде с немцами, для того, чтобы убедить их в угрозе "Северного потока-2", – подчеркнула вице-спикерка парламента Оксана Сыроид.

Сколько газа добывает Украина?

За 2017 год Украина использовала 32 миллиарда кубометров газа. Добыла – 20,5. Это – две трети от потребностей. По сравнению с 2016 годом добыча увеличилась на 2%.

Премьер-министр заявляет, что вскоре Украина станет энергонезависимой.

Мы в течение нескольких лет выйдем на полное обеспечение собственным газом,

– уверен Владимир Гройсман.

Однако для этого есть препятствия. Некоторые из них создает Госслужба геологии и недр, которая должна выдавать разрешения на разработку и добычу газа, уверяют эксперты.

"За последние несколько лет после Революции Достоинства это учреждение смогло провести целых два конкурсы на привлечение инвесторов. Они держат всю информацию о потенциальных участках разработки и добычи в тайне", – иронизирует депутат от "Самопомочи" Виктория Войцицкая.

Читайте также: У России есть надежный союзник по строительству "Северного потока-2", - немецкое издание

Как получить газовую независимость?

Прежде всего, создать благоприятные условия для инвестиций. Объединение "Самопомич" уже добилось, чтобы парламент таки снизил ренту на добычу газа и упростил получение разрешений.

Сегодня ключевое – это открыть рынок для инвестора, как внутреннего, так и внешнего, чтобы он имел возможность покупать спецразрешения, лицензии. А также нужно внедрять энергоэффективные мероприятия,

– заметила Войцицкая.

Идти к энергонезависимости и не позволить строительство "Северного потока-2": Украина и Европа должны остановить газовую агрессию России.