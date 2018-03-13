У России есть надежный союзник по строительству "Северного потока-2", – немецкое издание

Несмотря на критику "Газпрома" в Европе, его давний конфликт с "Нафтогазом" и бойкот по строительству газопровода "Северный поток-2", у российской энергетической компании есть один стабильный союзник, и он – в Германии.

Так, представители Wintershall – мощной газовой и нефтяной компании ФРГ – заявили, что продолжат финансировать проект по строительству второй очереди газапровода "Северный поток", а Россия будет оставаться важным партнером немецкого концерна, сообщает Handelsblatt.

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"Мы совместно обеспечим надежность поставок газа. Россия для "Винтерсхалл" – важнейший регион. И им останется", – заверил глава правления немецкой компании Марио Меренна на ежегодной пресс-конференции Немецкого союза нефте- и газопромышленников в Касселе.

Издание поясняет, что "Винтерсхалл" как дочернее предприятие концерна BASF сотрудничает с "Газпромом" еще с 1990-х годов. Компании совместно торговали газом, а сейчас вместе добывают его в Сибири. В прошлом году на двух месторождениях они добыли около 30 миллиардлв кубометров газа.

Напомним, в январе Германия уже позволила строить газопровод в своих территориальных водах. Впрочем для начала работ Россия еще должна получить разрешение от Швеции, Финляндии и Дании. Если Кремлю все же удастся проложить "Северный поток-2", то Украина, по оценке экспертов "Нафтогаза", ежегодно будет терять около трех миллиардов долларов.