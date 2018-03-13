Росія має надійного союзника щодо будівництва "Північного потоку-2", – німецьке видання

Незважаючи на критику "Газпрому" в Європі, його давній конфлікт із "Нафтогазом" та бойкот щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2", у російської енергетичної компанії є один стабільний союзник, і він – у Німеччині.

Так, представники Wintershall – потужної газової і нафтової компанії ФРН – заявили, що продовжать фінансувати проект щодо будівництва другої черги газапровода "Північний потік", а Росія залишатиметься важливим партнером німецького концерну, повідомляє Handelsblatt.

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"Ми спільно забезпечимо надійність поставок газу. Росія для "Вінтерсхалл" – найважливіший регіон. І ним залишиться", – запевнив глава правління німецької компанії Маріо Меренна на щорічній прес-конференції Німецького союзу нафто- і газопромисловців у Касселі.

Видання пояснює, що "Вінтерсхалл" як дочірнє підприємство концерну BASF співпрацює з "Газпромом" ще з 1990-х років. Компанії спільно торгували газом, а зараз разом добувають його в Сибіру. У минулому році на двох родовищах вони видобули близько 30 мільярдів кубометрів газу.

Нагадаємо, у січні Німеччина вже дозволила зводити газопровід у своїх територіальних водах. Втім для початку робіт Росія ще має отримати відповідні дозволи від Швеції, Фінляндії і Данії. Якщо Кремлю все ж таки вдасться звести "Північний потік-2", то Україна, за оцінкою експертів "Нафтогазу", щороку втрачатиме близько трьох мільярдів доларів.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину в обхід України через Балтійське море довжиною понад 1200 км. У січні Німеччина вже дозволила зводити газопровід у своїх територіальних водах. Втім, для початку робіт Росія ще має отримати відповідні дозволи від Швеції, Фінляндії і Данії. Якщо Кремлю все ж таки вдасться звести "Північний потік-2", то Україна, за оцінкою експертів "Нафтогазу", щороку втрачатиме близько трьох мільярдів доларів.

