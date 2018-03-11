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Експерт розповів, що може зупинити будівництво "Північного потоку-2"

20:40, 11 березня 1766 Читать новость на русском

Президент Центру глобалістики Стратегія XXI Михайло Гончар заявив, що загроза санкцій для компаній-підрядників з боку з США може вплинути на будівництво "Північного потоку-2".

Про це він повідомив в прямому ефірі 24 Каналу.

Зараз потрібно підключати американський вплив на Європейські справи, щоб через загрозу санкцій для компаній-підрядників, без яких "Газпром" не зможе реалізувати свої плани, натиснути, щоб європейські уряди відклали реалізацію цього проекту, – зазначив Михайло Гончар.

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Він вважає, що сьогоднішнє підписання листа главами парламентів не змінить ситуацію навколо "Північного потоку-2".

Навряд цей лист змінить ситуацію, але повпливає, бо зараз важливі голоси в ЄС саме проти цього проекту і 2 голоси з 5 – з-за меж Євросоюзу, тому їх можуть не брати до уваги. 2 роки тому був лист десяти глав європейських урядів до Юнкера, де висловлювалась чітко позиція країн Центральної та Східної Європи, проти "Північного потоку-2" і зараз про нього мало згадують,
– сказав Гончар.

Він також додав, що в Європейському союзі зараз розкол щодо цього питання.

"А зараз в ЄС ситуація виглядає, як розкол, тому що приблизно 10 країн проти і 4 країни, які виступають за цей проект, але це найбільш впливові країни – Німеччина, Австрія, Нідерланди і меншою мірою Франція. Саме компанії цих країн є партнерами з "Газпромом" по реалізації проекту", – наголосив Гончар.

Нагадаємо, у січні Німеччина вже дозволила зводити газопровід у своїх територіальних водах. Втім для початку робіт Росія ще має отримати відповідні дозволи від Швеції, Фінляндії і Данії. Якщо Кремлю все ж таки вдасться звести "Північний потік-2", то Україна, за оцінкою експертів "Нафтогазу", щороку втрачатиме близько трьох мільярдів доларів.

Теги: Новини України Новини політики Євросоюз Газовий конфлікт
Джерело: 24 Канал
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