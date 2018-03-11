12:06
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Эксперт рассказал о том, что может остановить строительство "Северного потока-2"

20:47, 11 марта 1438 Читати новину українською

Президент Центра глобалистики Стратегия XXI Михаил Гончар заявил, что угроза санкций для компаний-подрядчиков со стороны с США может повлиять на строительство "Северного потока-2".

Об этом он сообщил в прямом эфире 24 Канала.

"Сейчас нужно подключать американское влияние на европейские дела, чтобы из-за угрозы санкций для компаний-подрядчиков, без которых "Газпром" не сможет реализовать свои планы, нажать, чтобы европейские правительства отложили реализацию этого проекта", – отметил Михаил Гончар.

Читайте также: Портников объяснил, как Меркель оказалась в ловушке "Северного потока-2"

Он считает, что сегодняшнее подписание письма главами парламентов не изменит ситуацию вокруг "Северного потока-2".

Вряд это письмо изменит ситуацию, но повлияет, потому что сейчас важны голоса в ЕС именно против этого проекта и 2 голоса из 5 – из-за пределов Евросоюза, поэтому их могут не принимать во внимание. 2 года назад было письмо десяти глав европейских правительств к Юнкеру, где высказывалась четко позиция стран Центральной и Восточной Европы, против "Северного потока-2" и сейчас о нем мало вспоминают,
– сказал Гончар.

Он также добавил, что в Европейском союзе сейчас раскол по этому вопросу.

"А сейчас в ЕС ситуация выглядит, как раскол, так как примерно 10 стран против и 4 страны, которые выступают за этот проект, но наиболее влиятельные страны – Германия, Австрия, Нидерланды и в меньшей степени Франция. Именно компании этих стран являются партнерами "Газпрома" по реализации проекта", – отметил Гончар.

Напомним, в январе Германия уже позволила строить газопровод в своих территориальных водах. Впрочем для начала работ Россия еще должна получить разрешение от Швеции, Финляндии и Дании. Если Кремлю все же удастся свести "Северный поток-2", то Украина, по оценке экспертов "Нафтогаза", ежегодно будет терять около трех миллиардов долларов.

Теги: Новости политики Новости Украины Газовый конфликт Евросоюз
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 11 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук