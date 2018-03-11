Эксперт рассказал о том, что может остановить строительство "Северного потока-2"

Президент Центра глобалистики Стратегия XXI Михаил Гончар заявил, что угроза санкций для компаний-подрядчиков со стороны с США может повлиять на строительство "Северного потока-2".

Об этом он сообщил в прямом эфире 24 Канала.

"Сейчас нужно подключать американское влияние на европейские дела, чтобы из-за угрозы санкций для компаний-подрядчиков, без которых "Газпром" не сможет реализовать свои планы, нажать, чтобы европейские правительства отложили реализацию этого проекта", – отметил Михаил Гончар.

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Он считает, что сегодняшнее подписание письма главами парламентов не изменит ситуацию вокруг "Северного потока-2".

Вряд это письмо изменит ситуацию, но повлияет, потому что сейчас важны голоса в ЕС именно против этого проекта и 2 голоса из 5 – из-за пределов Евросоюза, поэтому их могут не принимать во внимание. 2 года назад было письмо десяти глав европейских правительств к Юнкеру, где высказывалась четко позиция стран Центральной и Восточной Европы, против "Северного потока-2" и сейчас о нем мало вспоминают,

– сказал Гончар.

Он также добавил, что в Европейском союзе сейчас раскол по этому вопросу.

"А сейчас в ЕС ситуация выглядит, как раскол, так как примерно 10 стран против и 4 страны, которые выступают за этот проект, но наиболее влиятельные страны – Германия, Австрия, Нидерланды и в меньшей степени Франция. Именно компании этих стран являются партнерами "Газпрома" по реализации проекта", – отметил Гончар.

Напомним, в январе Германия уже позволила строить газопровод в своих территориальных водах. Впрочем для начала работ Россия еще должна получить разрешение от Швеции, Финляндии и Дании. Если Кремлю все же удастся свести "Северный поток-2", то Украина, по оценке экспертов "Нафтогаза", ежегодно будет терять около трех миллиардов долларов.