ТОП-5 тез щодо газового конфлікту між Україною та Росією

В обхід України Росія будує газопровід "Північний потік-2". Таким чином країна-агресор намагається ізолювати українців та загнати у залежність Європу.

Як Росія нав’язує Україні абсурдні умови?

У 2009 році Україна підписує з Росією дві скандальні газові угоди про купівлю російського газу та про транзит блакитного палива до Європи.

"Контракти, які були підписані у 2009 році, були несправедливими. Вони були несправедливі і нечесні", – наголосив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Нафтогаз" виграв у "Газпрому" дві судові справи. Купувати російський газ Україна буде, але ціну Стокгольмський арбітраж знижує, обсяги зменшує, принцип "бери або плати" скасовує.

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Щодо транзиту "Газпром" має заплатити "Нафтогазу" компенсацію, бо не постачав потрібну кількість палива. Загалом, Росія винна Україні 2,56 мільярда доларів.

Рішення міжнародного суду спричинило справжню істерику в Росії. То "Газпром" знижує тиск і провокує в Україні тимчасовий дефіцит газу, то вирішує розривати контракти з Україною.

Ми маємо подякувати "Газпрому", тому що він зробив максимум для того, аби ми змогли нарешті пояснити європейським партнерам, що "Газпром" не є нормальним партнером, – зазначив Харченко.

Де Україна купує газ?

Без російського газу українці уже понад 2 роки. Україна купує газ в Угорщині, Польщі та Словаччині. Але достаменно ніхто не знає, чиїм за походженням є газ у Європі, каже Харченко.

Навіть якщо газ є російським, а постачальником є європейські країни, то ми маємо стосунки з відповідальним постачальником, який не зупинить за 15 хвилин поставку газу,

– прокоментував народний депутат від фракції "Об`єднання "Самопоміч" Лев Підлісецький.

Цьогоріч Україна має відновити купівлю газу з Росії. Це рішення міжнародного суду. Однак за новими – ринковими – умовами.

"Північний потік-2", або Які загрози несе газова війна Росії?

"Північний потік-2" – це газопровід від Росії до Німеччини в обхід України. Його мета – зупинити транзит російського газу через нашу державу.

"Це такий шантаж України, це гібридна війна з Україною, аби не дати можливості Україні заробляти на транспортуванні газу", – сказав Підлісецький.

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Як наслідок, Україна втрачатиме 2-3 мільярди доларів щороку. Державна газотранспортна система руйнуватиметься. Так Росія позбавляє Україну політичного впливу. Більше того, "Північний потік-2" загрожує безпеці Європи, адже енергетика ЄС стане залежною від Росії.

До слова, небезпечний газопровід викликає спротив не лише в Україні, а й у Польщі, Литві, Латвії, Молдові, Швеції, Данії та Словаччині. Та все ж думки в Євросоюзі щодо "Північного потоку-2" розкололися. В таборі прихильників – Німеччина та Австрія.

Європа розділена цим проектом фактично на два великі блоки. "Газпром" інвестує десятки мільйонів в лобіювання, просування, комунікацію в Європі цього питання,

– пояснив Харченко.

Однак використання російського газопроводу суперечить законам Євросоюзу – третьому енергетичному пакету, запевняють експерти.

Не допустити будівництво "Північного потоку-2" намагаються українські політики. Нещодавно представники "Самопомочі" обговорили план протидії у США.

"Зараз дуже важливо об’єднати зусилля української спільноти і американської спільноти для того, щоби працювати з нашими європейськими колегами, передовсім з німцями, для того, щоб переконати їх у загрозі "Північного потоку-2", – підкреслила віце-спікерка парламенту Оксана Сироїд.

Скільки газу видобуває Україна?

За 2017 рік Україна використала 32 мільярди кубометрів газу. Видобула – 20,5. Це – дві третини від потреб. Порівняно з 2016 роком видобуток збільшився на 2%.

Прем’єр-міністр заявляє, що незабаром Україна стане енергонезалежною.

Ми протягом декількох років вийдемо на повне забезпечення власним газом,

– впевнений Володимир Гройсман.

Однак для цього є перешкоди. Деякі з них створює Держслужба геології та надр, яка має видавати дозволи на розробку та видобуток газу, переконують експерти.

"За останні декілька років після Революції Гідності ця установа спромоглася провести аж два конкурси на залучення інвесторів. Вони тримають всю інформацію щодо потенційних ділянок розробки і видобутку втаємничено", – іронізує депутатка від "Самопомочі" Вікторія Войціцька.

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Як здобути газову незалежність?

Перш за все, створити сприятливі умови для інвестицій. Об’єднання "Самопоміч" уже добилося, аби парламент таки знизив ренту на видобуток газу та спростив отримання дозволів.

Сьогодні ключове – це відкрити ринок для інвестора, як внутрішнього, так і зовнішнього, щоб він мав можливість купувати спецдозволи, ліцензії. А також потрібно впроваджувати енергоефективні заходи,

– зауважила Войціцька.

Йти до енергонезалежності та не дозволити будівництво "Північного потіку-2": Україна та Європа повинні зупинити газову агресію Росії.