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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Догралися: у Європі почали шукати заміну російському газу через скандал зі Скрипалем

16:44, сьогодні 1788 Читать новость на русском

Через отруєння Скрипаля європейські країни шукають нових постачальників газу замість російського. Першими про це заявили Велика Британія та Німеччина. А в Москві вже анонсували видворення британських дипломатів у відповідь на аналогічні дії Лондона.

Британія відмовиться від російського газу через скандал із отруєнням Скрипаля. Зараз Об'єднане королівство з Росії отримує третину блакитного палива. Тепер шукатимуть нового постачальника. Такі ж наміри має і Німеччина.

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Європейські країни вважають, що Росія порушила конвенцію про заборону хімічної зброї. У цьому Кремль на екстреному засіданні ООН звинуватив Постійний представник Великобританії в ООН Джонатан Аллен.

Ми дійшли висновку, що пана Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новічок", яку розробила Росія. Це зброя, яку недержавні гравці просто нездатні виготовити. Або це напад на мою країну, або Росія втратила контроль над газом, який сама створила,
– різко висловився постпред Великої Британії в ООН Джонатан Аллен.

Позицію Британії підтримали і Сполучені Штати. Ніккі Гейлі наголосила, що вся відповідальність за напад на Сергія Скрипаля повністю на Росії. І її треба притягнути до відповідальності.

Якщо не зробити конкретних кроків зараз, то Солсбері стане не останнім місцем, де застосують хімічну зброю. Це може статися навіть тут, у Нью-Йорку чи в будь-якому іншому місті,
– сказала постпред США в ООН Ніккі Гейлі.

Раніше у Білому домі висловили солідарність із санкціями проти Росії, про які напередодні оголосив британський уряд. В адміністрації Трампа наголосили, що Москва підриває безпеку по всьому світу. Аналогічну позицію озвучили і в Парижі. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв вжити заходів у відповідь протягом найближчих днів.

"Під загрозою безпека одного з наших ключових союзників. У Європі вперше застосували летальну хімічну зброю, зірвавши угоду про її нерозповсюдження", – зазначив міністр закордонних справ Франції Жан Ів Ле Дріан.

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А от у Німеччині розчаровані небажанням Росії надати пояснення.

"Зловмисники мають бути покарані. Ми надалі будемо вести діалог із британським урядом і розуміємо, що він повинен був відреагувати на порушення", – прокоментував міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Реакція Москви прогнозована: мовляв, звинувачення безпідставні, Лондон не надав зразків отруйної речовини. І погрожуть дзеркальними заходами.

Ми бачимо спроби, в тому числі використання Радбезу, щоб підігріти цю антиросійську істерію,
– вважає представниця МЗС Росії Марія Захарова.

Експерти ж запевняють: нервово-паралітичну речовину "Новичок", якою отруїли Скрипаля, могли розробити лише в Росії – у військовій лабораторії російського міста Шихани. В інших країнах колишнього Радянського Союзу її знайти неможливо. А у НАТО наголосили, що ця речовина – одна з найбільш токсичних у світі.

Це перше силове використання нервово-паралітичної речовини на території НАТО з часу заснування Альянсу. Ми запропонувала підтримку поточному розслідуванню та закликаємо Росію відповісти на запитання Великої Британії. НАТО захищатиме кожного союзника,
– запевнив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, Сергія Скрипаля, його доньку Юлію та поліцейського госпіталізували в Британії на початку березня. Вони зараз у критичному стані. У зв'язку з цим напередодні офіційний Лондон запровадив проти Росії санкції – висилає 23 російських дипломатів-розвідників та припиняє контакти з Москвою на високому рівні.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

Теги: Новини Росії Великобританія Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля Європа Газовий конфлікт
Джерело: 24 Канал
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