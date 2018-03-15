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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Відійдіть і заткніться: міністр оборони Великобританії жорстко відповів Москві

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Гевін Вільямсон
Гевін Вільямсон / Фото з вільних джерел

Росії слід "відійти і заткнутися", а не готувати заходи у відповідь на висилку російських дипломатів з Лондона.

Про заявив міністр оборони Британії Гевін Вільямсон, повідомляє Sky News.

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Відповідаючи на питання про можливі заходи у відповідь з боку Росії, він наголосив, що Росія зробила "жахливі речі".

Що ми робитимемо? Ми подивимося, як Росія відповість на те, що зробили ми. Те, що Росія зробила у Солсбері є абсолютно жахливим і обурливим. Ми відповіли на це. Якщо чесно, Росія має відійти і заткнутися
– сказав Вільямсон.

Він також додав, що Великобританія "розгляне різні варіанти", якщо Росія застосує кроки у відповідь.

Відповідаючи на питання, чи вступає Британія у холодну війну з росією Вільямсон відповів: "Її часто характеризують як прохолодну війну. Зараз, я б сказав, винятково холодно".

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. 12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що за отруєнням Сергія Скрипаля стоїть Росія. І через це вона зазначила, що Великобританія вишле 23 російських дипломатів. 15 березня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що найближчим часом Росія збирається вислати з країни британських дипломатів.

Теги: Новини Росії Великобританія Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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